«Cчастье учиться — это фундамент для развития»

В феврале этого года первых учеников приняла Школа 800 — новый образовательный комплекс, построенный в Нижнем Новгороде по концессионному соглашению региона с группой «Просвещение». Приемная кампания была не менее резонансной, чем процесс строительства — школа позиционируется не только как крупнейшая в регионе (полная мощность с запуском трех корпусов рассчитана на 4100 учеников), но и как школа с новым подходом: полного дня, с нелинейным расписанием и критериальной системой оценивания. О вызовах приемной кампании, о многоступенчатом отборе преподавателей и о том, что делает детей в школе счастливыми, рассказывает директор Школы 800 Марк Сартан.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— На конференции ЦИПР электронная система подачи заявок в Школу 800 была представлена главе правительства РФ Михаилу Мишустину в числе проектов, которыми регион особенно гордится. При этом во время приемной кампании в соц­сетях были жалобы родителей на то, что не все прошло гладко. Как вы оцениваете итоги приемной кампании?

— Начну с того, что в Школе 800 в этом году была самая сложно устроенная приемная кампания из всех российских школ. По сути, одна кампания вместила три. С пятого по восьмой классы мы принимали детей на основании индивидуального отбора: вступительных испытаний, учета промежуточных оценок, портфолио и так далее. Приемная кампания в начальную школу велась еще по двум направлениям: отдельно на основные места и отдельно — на дополнительные, которые губернатор поручил создать, чтобы разгрузить соседние печерские школы. Три разные механики нужно было запустить синхронно, причем в довольно сжатые сроки, — это был серьезный вызов.

Сложно представить, как это можно было бы решить вручную, без цифровой платформы. Когда желающих больше, чем школа может вместить, соблюсти нормальную очередность на бумаге невозможно — российские школы это уже проходили: ночные дежурства родителей, несколько параллельных очередей, чуть ли не костры у ворот. Поэтому электронная система подачи заявок — единственный вариант.

Техническое задание на разработку системы мы сформулировали в декабре, а в январе родители уже могли открывать личные кабинеты на сайте школы. Подрядчик — нижегородская продуктовая IT-компания полного цикла Riverstart— учел все наши пожелания, в том числе предусмотрел две главные опасности: взлом и перегрузку. В результате были единичные жалобы родителей на сбой в системе, которые по итогам проверок и у нас, и у разработчиков не подтвердились.

А затем, благодаря возможности бронирования времени подачи документов, началась размеренная работа уже очно, в школе. Прием документов первых 500 учеников занял четыре дня. Был момент, когда мы поняли, что процесс чуть затягивается, и тогда увеличили количество постов, подтянули дополнительных сотрудников и технику. В итоге все прошло спокойно и в графике.

— Один из самых острых вопросов при запуске Школы 800 — разгрузка школ Верхних Печер. Сколько детей из микрорайона вы приняли?

— Из школ Верхних Печер и близлежащих домов у нас учатся почти 400 детей. Это прежде всего начальная школа, где был наи­больший спрос, но и среднее звено тоже. Причем подчеркну, что ажиотаж был вокруг основных мест: дополнительных, выделенных по поручению губернатора, хватило всем желающим, которые удовлетворяли критериям поручения, — их количество изначально рассчитывалось исходя из реальной потребности.

— В 2024–2025 годах тоже будут дополнительные места для жителей Верхних Печер, дети которых поступают в начальную школу? Ведь очевидно, что интерес к школе будет расти.

— Посмотрим, все зависит от потребности. В этом году, чтобы все учесть, плотно сотрудничали с департаментом образования города, собирали данные буквально по каждому дому. В следующем году в начальную школу будем набирать только первоклассников и продолжим отслеживать спрос. Но должен сказать, что какой бы большой ни была новая школа, она не может решить проблем всего города — это задача системы образования в целом. Безумный интерес к Школе 800 еще на этапе строительства показал, что в обществе есть огромный запрос на новое качество образования, и любая новая школа невероятно востребована.

— Откуда еще пришли дети? Есть ли учащиеся из области?

— В Нижнем к нам перешли даже многие лицеисты, и они уже успели показать замечательные результаты. Из области тоже есть талантливые дети. Например, ученик восьмого класса из Воскресенского мечтал учиться у нас, поступил и договорился с родителями, что будет жить в Нижнем у бабушки. А по окончании учебного года вернулся домой и сказал маме, что наконец-то ему снова интересно учиться. Такая возможность должна быть у всех.

— Когда стартуют приемные кампании в сормовский и автозаводский корпуса школы?

— Как и в Печерах, говорить о сроках мы сможем только тогда, когда корпуса будут готовы. Точный график и наша ответственность за его выполнение появляются тогда, когда корпуса сданы в эксплуатацию.

— По мере того, как школа будет выходить на полную мощность, вы должны увеличивать штат преподавателей. Как идет эта работа?

— Приток кандидатов идет постоянно. Сначала анализируем присланные на сайт анкеты, потом с каждым кандидатом проводим телефонное интервью, успешно прошедших эти два этапа кандидатов приглашаем на обучающую сессию. Она идет почти целый день и состоит из нескольких этапов: знакомство с особенностями школы, решение конкретных кейсов и тестирование на знание предмета — для педагогов-предметников. После этого принимается решение: приглашаем на работу, организуем дополнительное интервью или отказываем.

Такой метод сразу подсвечивает важные для нас вещи: конструктивность, коммуникативность, принятие или отторжение принципиальных для школы ценностей. Можно ли ждать от учителя уважительного отношения к ребенку, если он в командной работе обрывает всех, кто сидит с ним за одним столом? Или, когда рассказываем о нашей системе критериального оценивания, сразу видно педагогов, которые загораются и видят в ней ресурсы, и тех, кто относится настороженно, как к усложнению процесса.

В целом наш метод, возможно, один из самых сложных, но точно из самых эффективных способов заранее сформировать коллектив единомышленников. И даже те, кто к нам не попал, отзываются о сессиях как об очень вдохновляющих для дальнейшей работы, способствующих профессиональному развитию: когда погружаешь человека в модельную обучающую ситуацию, это дает ему ресурс.

— Как в условиях такого жесткого отбора и дефицита кадров вы все-таки находите своих?

— С одной стороны, дефицит кадров — это общая проблема, характерная не только для российской системы образования. А для новых проектов поиск специалистов подходящей квалификации — это особый вызов и главная сложность. Но с другой стороны — наш опыт подтверждает, что есть большое количество педагогов, которые хотят выйти из «системы». Самый популярный ответ кандидатов на вопрос, чего они ждут от Школы 800: чтобы было по-другому. Это касается и отношения к детям, и возможностей для самореализации, и взаимоотношений в коллективе.

А если говорить конкретнее, то мы не ограничиваемся публикацией вакансий на сайте. Сотрудничаем с Мининским университетом, с Нижегородским губернским колледжем: у нас в штате уже есть их выпускники и старшекурсники, многие из которых очень хорошо себя проявили, и мы гордимся, что они работают именно у нас. Распространяем информацию в своих аккаунтах в сети, а также очно на всех профильных форумах и конференциях, сами регулярно собираем директоров и учителей — ведь перед нами еще стоит задача стать ресурсным центром для региональной системы образования. Основной принцип такой: дать всю информацию о школе и ждать откликов. Мы не «хантим» людей лично, никого не переманиваем.

— Возможно ли «выйти из системы» в условиях ее общей зарегулированности?

— Можно я примером отвечу? Из собеседования с учителями физкультуры. Я задаю ситуацию: при нормативе в семь подтягиваний перед вами ребенок, который может подтянуться максимум три раза, что будете делать? Один говорит: «Поставлю два балла». А другой: «Да, я знаю эту проблему, у меня есть методика, за полгода я готов довести ребенка до норматива». Все работают в рамках системы: и первый, и второй соблюдают ФГОС и прочее — а действуют по-разному. Важно отношение к задаче: как только меняется отношение, находятся и время, и методика. Поэтому нормы — нормами, но как внутри них работать — это выбор каждого. Кстати, ФГОС, на мой взгляд, прекрасно написан и диктует не способы, а скорее задачи.

— Слоган школы — «Счастье учиться». О чем он?

— Счастье учиться — это фундамент. Если ребенку интересно в школе, если ему хочется в школу идти и не хочется из нее уходить, то на этом можно построить и предметное обучение, и социальную активность, и дополнительное образование, и то, что на школьном языке называется «метапредметные навыки», то есть универсальные компетенции: коммуникация, проектная деятельность и т. д. Если же человеку неинтересно, то его можно вымуштровать, но это максимум, чего можно добиться. Поэтому счастье учиться — это та основа, на которой все должно проявиться, в том числе и высокие образовательные результаты.

Вообще, миссия и ценности школы — это плод серьезных размышлений внутри коллектива. Мы долго спорили, искали, договаривались и взвешивали каждое слово. Для каждого сотрудника — это камертон каждодневных поступков. И кстати, опрос педагогов, который мы регулярно проводим, показал, что 90% полностью разделяют ценности школы.

— А какая обратная связь от детей?

— На днях у меня был «Кефир с директором» — свободная беседа с детьми, с активами классов. Было 12 учеников с пятого по восьмой классы. И первое, что они говорят, — их здесь и спрашивают, и слушают.

Это очень ценно! Школа становится живой тогда, когда внутри нее есть движение, обмен информацией. Это работает как с детьми, так и со взрослыми.

Второе — дети говорят о возможностях проявить себя. В прежних школах они ходили на концерты, в которых каждую четверть пели и плясали одни и те же, а остальные даже не знали, что мероприятие готовится. Относительно внеурочной деятельности наш подход такой: дать каждому желающему шанс раскрыться, проявить себя. В том числе это реализуется и через систему дополнительного образования школы, в которой уже 69 программ по разным направлениям: спорт, каллиграфия, шахматы, лего-конструирование, керамика, а будет еще больше. Многие проекты дети запускают по собственной инициативе.

— Какой подход в Школе 800 к госэкзаменам?

— Это вопрос на вырост. Первые ОГЭ нам предстоят в будущем году, а к ЕГЭ подойдем через два года. Суть нашего подхода, во-первых, в акценте на знания (если знаешь — напишешь), а, во-вторых, на снижение напряжения: чем спокойнее отношение, тем лучше потом результат. Экзамен — это прежде всего обучающая история, это опыт, навык. Ведь в жизни много раз приходится предъявлять результаты своей работы не свободно, а в форме, заданной извне. Если этому научиться, то и ЕГЭ сдашь, и магистерскую диссертацию потом защитишь, и проект на каком-нибудь питчинге... Поэтому ЕГЭ — это просто модель, хоть и достаточно жесткая, предъявления своих результатов в том виде, в котором требуется.

— Будущий выпускник Школы 800 — какой он?

— Ключевое для нас — осознанно самоопределившийся ребенок, в том числе профессионально. К девятому классу каждый должен выбрать профиль, по которому будет учиться в 10–11 классах. Для этого у нас есть спектр возможностей: и весь диапазон допобразования, и сопровождение тьюторов, которые на протяжении пяти лет до этого помогают ребенку накапливать опыт, в том числе рефлексии. Осознанный выбор дальнейшего развития — это основа того, что оно будет правильным, сообразным.

Кроме того, важны проектные и коммуникативные умения: наш выпускник — это человек, который умеет ставить цели, находить ресурсы для их достижения и планировать, оценивать результат и себя в этих процессах — как себя чувствовал на разных этапах, какие качества проявил, особенно в командном взаимодействии... Соотносить свою цель с возможностями и запросами окружения — это такой высший уровень социализации: не подчиняться общественному давлению и не игнорировать его, а взаимодействовать. В школе это вполне себе моделируется, осознается и разными способами достигается. Конкурентный средний балл как результат экзамена тоже очень важен, но не как самоцель, а прежде всего с точки зрения возможностей: чем выше балл, тем больше возможностей. Наконец, отношение к учебе, то самое счастье учиться — это закладывается на всю жизнь. Потому что всем придется учиться и переучиваться, даже в рамках одной профессии — мир быстро меняется. А если знаешь, что учеба — это счастье, то все сможешь.

— Школа 800 — школа полного дня. Какой в этом контексте вы видите роль родителей в учебе?

— Прежде всего как сотрудничающую. На родительских собраниях мы четко проговариваем: у нас общие задачи. Домашние задания дети максимально делают в школе, но родителям мы рекомендуем наблюдать за процессом с помощью электронного журнала и помогать ребенку выстраивать сам процесс подготовки к учебе, если что-то идет не так. У нас нет оценок по привычной пятибалльной шкале, есть система критериального оценивания. Ее суть — в накоплении баллов за проверочные задания. Причем баллы даются за достижения, а не снимаются за ошибки. Если результат достигнут полностью, ребенок получает два балла, если частично — один, если не достигнут — ноль. Дальше баллы суммируются, и оценивается процент от возможного. Дети приняли такой подход быстрее и охотнее родителей. Система построена так, чтобы дети учились планировать, распределять свое время и ответственно относиться к заданиям — здесь нет возможности в последний момент пересдать, как порой хочется родителям. Только продолжать движение и работать планомерно, а не аврально.

— Какой видите школу через 5–10 лет?

— Школа как любой долгосрочный проект живет этапами. Первые два этапа — это запуск и становление, дальше — развитие. Финиша никогда не будет. Как говорит мой друг, профессор Института образования НИУ ВШЭ Анатолий Георгиевич Каспржак, школа жива, пока она проектируется.

Так вот, мы на этапе запуска. На становление должно уйти около трех лет — к этому моменту мы должны выйти на проектную мощность. А какими будут итоги этапа становления, еще предстоит определить. Причем определить командой, консенсусно. Для этого в ближайшее время мы вместе со всеми управленцами соберемся на большую стратсессию и обсудим, какой видим школу в будущем. Ключевое: мы должны убедиться в том, что то, что мы закладываем сейчас, к моменту выпуска сработало: дети выходят осознанные, с опытом счастья учиться. Что все запланированные проекты запущены и превращены в процессы. Так что, если в целом, то я вижу школу как самоопределяющуюся, развивающуюся, ставящую задачи наперед.

— Чей опыт по организации работы в школе вас вдохновляет?

— Вдохновляющий опыт есть всегда, но это не значит, что я его прямо перенимаю. Я за то, чтобы на основании такого опыта сформулировать собственное видение процессов в школе. Исходя из этого, меня вдохновляет линия российской педагогики, опирающаяся на педагогику советскую, связанную, например, с деятельностным подходом: когда школа для ребенка — это не место пассивного усвоения знаний, а место для деятельности. Об этом — опыт педагогов-новаторов конца 1980-х, которые позднее начали открывать авторские школы и опыт которых потом был учтен при формировании ФГОСа. В том же ФГОСе вдохновляет нацеленность на полноту образовательного результата: он должен быть не только предметным, но и личностным, и метапредметным.

Словом, все, что расширяет возможности школы, которая в свою очередь расширяет возможности детей, — это главный источник вдохновения.

Беседовала Татьяна Салахетдинова