Среднее профессиональное преобразование

Выпускники программ среднего профессионального образования (СПО) востребованы на российском рынке труда, однако их доля среди соискателей продолжает снижаться, подсчитали в Высшей школе экономики (ВШЭ). С 1 сентября 2022 года в стране стартовал федеральный проект «Профессионалитет», призванный перезагрузить систему СПО. Его задача — подготовка кадров под реальные нужды конкретных работодателей из технологических отраслей. «Ъ» рассказывает о том, как строится совместная работа колледжей и компаний в рамках программы, а также о новых задачах, которые стоят перед участниками.

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Российский рынок труда будет находиться под существенным влиянием выпускников СПО — это обусловлено изменением возрастной структуры работников и сокращением абсолютной численности занятых в возрасте до 40 лет. Как указывают эксперты ВШЭ в аналитическом докладе, посвященном результатам трудоустройства выпускников СПО (в его основе — данные о выпускниках 2017–2021 годов), если в 2017–2019-м таких работников насчитывалось 32–34 млн человек, то, по прогнозам, к началу 2030-х их количество снизится как минимум до 25–26 млн человек. При этом именно молодежь традиционно является источником инноваций и новых идей, проводником технологических изменений. «На этом фоне и с учетом определенной инерционности структуры российской экономики нарастающий поток выпускников СПО, выходящих на рынок труда, будет иметь все большее значение. От их стартовой квалификации, общих и профессиональных навыков, способности строить профессиональную карьеру будет в значительной степени зависеть квалификационный потенциал российской промышленности и социальной сферы»,— говорится в докладе.

Вместе с тем эксперты ВШЭ отмечают, что текущее состояние рынка труда выпускников СПО показывает структурные, региональные, отраслевые и квалификационные диспропорции во взаимодействии спроса и предложения труда. Так, неуклонно падает выпуск квалифицированных рабочих: если в 2000 году этот показатель составлял 762,3 тыс. человек, то в 2022-м их насчитывалось только 161,2 тыс. человек. Устойчивый массовый спрос наблюдается максимум по 15 профессиям (сварщик, автомеханик, повар-кондитер и др.), при этом существует дефицит рабочих для нужд таких высокотехнологичных отраслей, как электроника, радиотехника и системы связи и др. Доля официально трудоустроенных выпускников колледжей независимо от уровня квалификации составляет около 40%, а их средняя ежемесячная заработная плата (35,4 тыс. руб.) на треть ниже, чем у выпускников вузов. Примерно 40% работающих выпускников покидают регион обучения для последующего трудоустройства.

Проект перемен

С 1 сентября 2022 года в РФ в пилотном режиме стартовал федеральный проект «Профессионалитет», призванный де-факто перезагрузить систему среднего проф­образования. Программа предусматривает создание образовательно-производственных центров (клас­теров), представляющих собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. Совмест­но с работодателями учебные заведения должны готовить кадры для приоритетных отраслей экономики. «Предприятия заинтересованы в высококвалифицированных выпускниках, обладающих необходимыми компетенциями, поэтому основные образовательные программы согласовываются с заинтересованными работодателями на всех этапах образовательного процесса вплоть до государственной итоговой аттестации, включая демонстрационный экзамен с квалификационными требованиями, заявленными организациями и предприятиями-работодателями»,— говорит замдиректора по УМР подмосковного колледжа «Энергия» Алексей Кириллов. В этом учебном заведении в рамках федерального проекта ведется подготовка по шести наи­более востребованным в машиностроительной отрасли специальностям.

Кроме того, проект предполагает вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями. Трубная металлургическая компания (ТМК) включилась в реализацию проекта на самых ранних этапах. «Интеграция опыта, потребностей и возможностей бизнеса и образовательных учреждений позволяет трансформировать систему подготовки специалистов, сделать ее максимально предметной и направленной на ожидаемый результат»,— отмечает заместитель генерального директора компании по управлению персоналом — директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина. Для «Р-Фарм» участие в «Профессионалитете» дает возможность в короткие сроки готовить молодых специалистов в условиях, максимально приближенных к производственным, по программам, соответствующим всем современным требованиям фарминдустрии, указывают в компании. Обучение в тренинг-центре «Р-Фарм» на базе Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Пастухова проходит на оборудовании, которым оснащены заводы компании в Ярославской области и за ее пределами, и направлено на получение ребятами исключительно тех навыков, которые будут необходимы в реальной работе, подчеркивают в компании.

Проект предусматривает сокращение до 40% сроков подготовки по большинству основных профессиональных образовательных программ, увеличение практической направленности обучения и подготовку выпускников под конкретные рабочие места. В рамках «Профессионалитета» предполагается трудоустройство не менее 85% выпускников — это в целом соответствует кадровым запросам Московской области, отмечает Алексей Кириллов. «Работа идет в тесной связке с регионами присутствия — компания заинтересована в создании благоприятных условий в городах, где живут семьи работников»,— говорит Елена Позолотина. Так, например, в Волгоградской области программа охватывает около 30 образовательных организаций: вузы, колледжи, техникумы и училища, рассказали в комитете образования, науки и молодежной политики региона. В 2022 году базовыми площадками проекта стали Волжский политехнический техникум и ВолГАУ — здесь созданы образовательно-производственные кластеры по направлениям «Металлургия» и «Сельское хозяйство».

«В рамках ФП „Профессионалитет“ в зависимости от специфики региона каждый базовый работодатель—участник кластера может дополнить виды деятельности на свое усмотрение, с максимальным привлечением ресурсов компаний в части территорий, оборудования и прочее, формируя таким образом необходимые профессиональные компетенции выпускника, в том числе его корпоративную культуру»,— говорит директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин. Директор по управлению персоналом Волжского трубного завода (ВТЗ, входит в состав ТМК) Марк Кравченко указывает, что проект реализуется на основе софинансирования: средства выделяются из федерального и регионального бюджетов, часть средств вкладывает предприятие. В целом ТМК направила на реализацию проекта более 120 млн руб. О распределении средств можно судить на примере ВТЗ. На сегодняшний день общие инвестиции в проект превысили 130 млн руб., из которых 100 млн руб. выделило государство, 15 млн руб.— правительство области, 21 млн руб. направил ВТЗ. Финансирование предприятия направлено на создание качественных условий обучения: обновление материально-технической базы и ремонт помещений Волжского политехнического техникума.

Студенты по программам «Профессионалитета» получают несколько квалификаций в рамках освоения одной профессии. Например, обучающиеся по специальности «специалист по эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной техники» получают еще квалификацию механизатора, слесаря по ремонту сельхозтехники, кузнечного дела, рассказывают в компании «Сибагро».

Будущие аграрии учатся на высокотехнологичном оборудовании в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Компания инвестировала в проект почти 24 млн руб., в том числе 15 млн руб.— на приобретение специализированного учебно-производственного оборудования, 7 млн руб.— на ремонт двух секций общежития, в которых проживают студенты Томского аграрного колледжа, заключившие целевые договоры с «Сибагро». Также учебному заведению были переданы зоотехнические станки, аналогичные тем, которые используются на производстве. «Производственная практика с освоением оборудования, установленного на предприятии, и обучение на действующих на заводе тренажерах позволит ребятам перейти на работу бесшовно: они будут уже знакомы с предприятием, с рабочим местом, задачами и даже наставником, который курирует их адаптацию»,— отмечает Марк Кравченко.

Зоны роста

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал менее года назад, и очевидно, что эта программа еще будет развиваться. «Сегодня мы видим потенциал для того, чтобы сделать образовательные программы более эффективными. По опыту обучения первых потоков мы пересматриваем отдельные моменты, дорабатываем программы — в этом процессе участвуют колледжи, Корпоративный университет ТМК2U и производственные подразделения предприятий»,— рассказывает Марк Кравченко. Так, прорабатывается переход к кейсовой модели обучения, когда студенты в командах решают конкретные производственные задачи. Кроме того, возможно применение и новых форматов обучения: использование виртуальной реальности, онлайн-курсов. Например, в Волжском политехническом техникуме установлены VR-тренажеры основных технологических процессов, студенты могут в виртуальном пространстве совершить обход цехового оборудования, проверить безопасность условий труда. Дальнейшее развитие получает синхронизация образовательного процесса между учебными заведениями в образовательно-производственном центре, созданном в рамках «Профессионалитета», отмечает Алексей Кириллов.

В экспертном докладе «Среднее профессиональное образование в России: шаг в будущее», подготовленном при участи НАФИ, отмечается, что точкой для дальнейшего развития федпроекта станет его расширение за счет включения новых колледжей и производственных предприятий. «Если мы посмотрим на заявки, которые подают регионы, то, к сожалению, обнаружим, что у нас участвует примерно 15% колледжей… потому что, если мы хотим радикально сдвинуть систему, конечно, охвата в 15% этих учреждений недостаточно»,— приводятся в докладе слова проректора ФГАОУВО «Российский университет транспорта» Алексея Овчинникова. Решение этой проблемы становится тем более актуальным, что президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2023 году поручил правительству предусмотреть в рамках федпроекта подготовку до 2028 года не менее 1 млн квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена — прежние планы предусматривали подготовку 600 тыс. специалистов к 2024 году. С 1 сентября 2022-го в рамках программы начали обучение 150 тыс. ребят, в проект вошли 71 образовательная организация из 43 регионов и более 200 предприятий. Образовательно-производственные кластеры охватили восемь отраслей (атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтика). «Истратили на это 7 млрд руб. федерального бюджета, регионы дополнительно направили 1,1 млрд руб., и 1,5 млрд руб. инвестировали работодатели»,— сообщала вице-премьер Татьяна Голикова в марте.

Для выполнения поручения президента предполагается к концу 2026 года создать 861 образовательно-производственный кластер. Уже в сентябре 2023-го в 68 регионах будет создан 201 образовательно-производственный кластер в приоритетных отраслях экономики. 4 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении перечня образовательно-производственных кластеров, включив в него электронную промышленность и робототехнику — таким образом, «Профессионалитет» охватит уже 24 отрасли экономики. Расширение проекта потребует не только увеличения финансирования, но и более широкого охвата колледжей и работодателей.

Чтобы стимулировать бизнес к участию в проекте, регионы могут воспользоваться правом на законодательном уровне закреплять возможность предоставления налоговых льгот предприятиям, инвестирующим в материально-техническую базу СПО. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены в 2022 году. Однако пока власти субъектов РФ не спешат с этим — такой нормой, как сообщала Татьяна Голикова, воспользовался Нижний Новгород. «Это попытка решить проблемы среднего профессионального образования за счет бюджета регионов — субъекты РФ, принимая такое решение, должны сократить налоговые поступления в свой бюджет, тем самым увеличив его дефицит, который у большинства и так немаленький»,— полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций Школы медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. По его мнению, пока государство не увеличит существенно расходы федбюджета на образование, все эти проекты и программы будут иметь небольшой эффект. Сейчас расходы на образование в российском бюджете во много раз меньше, чем в большинстве развитых стран, подчеркивает эксперт.

Еще одна проблема, которую предстоит решить в рамках проекта,— вовлечение преподавателей колледжа. Им приходится осваивать новые практические навыки, приобретать дополнительные компетенции, в том числе в работе на современном высокотехнологичном оборудовании. Как указывают авторы экспертного доклада, основным барьером для этого является не до конца проработанный вопрос оплаты труда. Должен быть механизм, который позволил бы образовательным организациям СПО платить мастерам и педагогам чуть больше, а лучше — даже больше, чем тем работникам, которые работают на производстве. Отметим, что в конце апреля Владимир Путин поручил правительству рассмотреть до 1 октября вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в колледжах, отобранных в рамках федпроекта.

Венера Петрова