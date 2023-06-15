Итоги и перспективы «Профессионалитета» в Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году было создано три образовательно-производственных кластера: в машиностроении (с ориентацией на автомобилестроение), металлургии и сельском хозяйстве (с ориентацией на предприятия юга региона). Базовые образовательные организации — Выксунский металлургический колледж им. А. А. Козерадского, Нижегород­с­кий автомеханический техникум и Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (Княгининский университет). В их сети входят еще 17 колледжей и техникумов в разных районах области. В этом году по программам «Профессионалитета» в них учились 1140 студентов, они осваивали 16 программ среднего профессионального образования (СПО).

В министерстве образования и науки Нижегородской области отмечают, что программы, сформированные совместно с опорными промышленными предприятиями кластеров, учитывали специфику реального производства: студенты изучали особенности всего производственного цикла. «Перед региональной системой среднего профессионального образования стоит задача подготовить специалиста новой формации, обладающего не только профессиональными компетенциями, но и „гибкими“ навыками: способностью и желанием учиться, совершенствоваться, адаптироваться к изменениям», — отмечают в областном минобре. Для этого квалификацию повышают и преподаватели. По информации министерств, соответствующее обучение организуется на базе предприятий-партнеров, в процессе задействуется современное оборудование.

Осенью 2023 года в Нижегородской области начнут работу еще три образовательно-производственных центра по отраслям: машинострое­ние (с ориентацией на оборонно-промышленный комплекс), сельское хозяйство (с ориентацией на предприятия севера области) и строительство. Базовые образовательные организации — Арзамасский коммерческо-технический техникум (машиностроение для ОПК), Шахунский колледж аграрной индустрии и Перевозский строительный колледж.

В результате в целом в проекте по региону будут задействованы 37 организаций СПО — шесть базовых и 31 их сетевой партнер. По оценке минобра, это практически половина от общего количества техникумов и колледжей Нижегородской области.Студенты будут учиться по 19 программам, разработанным с учетом требований 17 опорных предприятий (девять в первом потоке и восемь — во втором). «Реализация проекта „Профессионалитет“ поможет региону выйти на новый уровень в синхронизации потребностей предприятий и компетенций, которыми обладают выпускники СПО по итогам обучения в колледжах», — заключают в профильном министерстве.