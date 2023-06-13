Правозащитники сообщили, что бежавшую от насилия в семье Селиму Исмаилову отправили обратно в Чечню

Сотрудники правоохранительных органов решили отправить 19-летнюю Селиму Исмаилову, бежавшую из Чечни из-за домашнего насилия, в Грозный. Там ее передадут местной полиции. Об этом Forbes рассказали представители «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия». Адвокат девушки Анастасия Тюняева сообщила «Осторожно Media», что, несмотря на протесты стороны защиты, госпожу Исмаилову уже увезли в чеченскую столицу.

«Она зарегистрировалась на посадку и села в самолет. Соответственно, она улетела в Грозный. Нам не дали ознакомиться с материалами дела, их очень быстро отправили в Чечню. Там Селиму встретит адвокат, который уже на месте будет сопровождать ее дело»,— приводит «Осторожно Media» слова госпожи Тюняевой.

По информации правозащитного проекта «Марем», Селима Исмаилова родилась в Чечне. Вместе с семьей она переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Однако в 2021 году отец перевез девушку обратно в Чечню. Там она жила со своей бабушкой, матерью отца. Отец Селимы Исмаиловой продолжил работать в Германии и иногда приезжал в Чечню. По словам правозащитников, после возвращения в республику отец часто избивал девушку и угрожал убить. 5 марта 2023 года госпожа Исмаилова сбежала из Чечни, 14 марта она написала заявление о том, что «ушла добровольно и искать ее не нужно».

12 июня Селима Исмаилова в сопровождении адвокатов «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» прибыла в аэропорт Внуково. Девушка хотела улететь в Германию. Однако, по словам правозащитников, во время регистрации на рейс выяснилось, что госпожу Исмаилову в конце марта обвинили в краже 85 тыс. руб. у родственницы по линии отца и объявили в розыск.

«Долго ждали подтверждающие документы. Настораживает то, что документ "о приводе" был составлен 12 июня — в день вылета. Получается, что, когда человек купил билеты и готов был вылететь из России, тут же был оформлен этот протокол»,— рассказала изданию пресс-секретарь «Центра защиты пострадавших от домашнего насилия» Софья Русова.

После задержания в аэропорту Селиму Исмаилову доставили в местное отделение полиции. Вечером ее самочувствие ухудшилось. По словам правозащитников, у девушки болел живот и было подозрение на аппендицит. Госпожу Исмаилову госпитализировали, но спустя несколько часов снова вернули в отдел. Там она провела всю ночь.

Утром сегодня, 13 июня, сотрудники правоохранительных органов сообщили Селиме Исмаиловой, что ее направят на самолете из Внуково в Грозный, где передадут чеченской полиции. «Формальная причина — якобы совершенная кража на территории Чечни»,— объяснили в правозащитной организации. Вылет госпожи Исмаиловой из Внуково был запланирован на 10:00 мск. Где находится девушка в настоящее время, неизвестно.