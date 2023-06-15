«Студенты должны работать над реальными программными продуктами еще во время учебы»

Дефицит кадров в нижегородской ИТ-индустрии оценивается в 3 тыс. человек при том, что вузы ежегодно выпускают около 2,5 тыс. таких специалистов. Кого особенно не хватает, как на рынок труда повлиял уход западных ИТ-компаний и какие меры господдержки отрасли наиболее востребованы, рассказывает министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

— Как оцениваете существующий дефицит ИТ-специалистов в регионе? В каких сегментах, специальностях он особенно заметен?

— По официальной статистике, у нас не самая худшая ситуация: среди нестоличных регионов мы занимаем первое место по доле ИТ-специалистов на душу населения — в регионе работают около 34–35 тыс. программистов. Мы третьи после Москвы и Санкт-Петербурга по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения, объемам выпускаемого ПО и объемам экспорта ИКТ-услуг. Но с учетом вызовов нового времени кадрового ресурса по-прежнему не хватает. Только текущая потребность — порядка 3 тыс. человек, тогда как нижегородские вузы выпускают около 2,5 тыс. специалистов ежегодно. То есть в контексте планов по стратегическому развитию ИТ-отрасли дефицит накапливается.

Прежде всего отрасли остро не хватает DevOps-инженеров (специалисты, отвечающие за автоматизацию сборки, настройки и развертывания ПО — «Ъ».), специалистов по кибербезопасности, аналитиков данных, которых требует быстрое развитие искусственного интеллекта (ИИ). Все понимают, что за ИИ большое будущее с точки зрения повышения эффективности бизнеса, предоставления госуслуг и т. д. Но за этими двумя буквами стоит большая аналитическая работа людей: чтобы научить ИИ правильно и эффективно работать, нужно перебрать огромное количество данных и заложить алгоритмы.

— Весной прошлого года, с началом СВО, отток ИТ-специалистов из региона оценивался на уровне 5%. Увеличился ли он?

— Сложно назвать точную цифру — это была плавающая статистика, в том числе потому, что многие уехали в страны с безвизовым режимом. Но могу точно сказать, что худшие опасения не подтвердились, наоборот, уже осенью мы увидели обратный тренд: люди начали возвращаться командами, ситуация успокоилась. Сейчас, по нашим оценкам, по ИТ-специальностям в регионе работают те же 34–35 тыс. человек.

— Как изменилась ИТ-отрасль региона после ухода западных игроков? Как это повлияло на рынок труда?

— Если отмотать ситуацию на год назад, когда крупные международные компании заявили о планах по закрытию своих офисов, то сначала все испугались возможной безработицы на ИТ-рынке. Но этого не произошло: все специалисты были практически сразу и в полном объеме трудоустроены в российские компании — нижегородские фирмы или представительства крупных федеральных холдингов, которые либо открывали у нас свои новые офисы, либо расширяли действующие. Это говорит о том, что у Нижегородской области достаточно большой потенциал, который ценят крупнейшие игроки.

Если говорить об объеме рынка, то оборот организаций сектора ИКТ в 2022 году составил 109,6 млрд руб. В сравнении с 2017 годом — рост более чем на 40%. У отрасли появилось много новых задач. Прежде всего, это импортозамещение и разработка новых программных продуктов для кибербезопасности не только в части ПО, но и «железа». В этих условиях мы озаботились поиском звездочек, средних или малых компаний, которые действительно смогут дать эти решения рынку, промышленности и государству. И с этой точки зрения нам есть чем гордиться: в регионе сформирован большой пласт актуальных ИТ-разработок.

Некоторые из них были представлены на недавно завершившейся конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Кстати, если сравнивать выставочную экспозицию этого года и прошлого, то в этом появилось много решений в части девайсов, серверного оборудования, комплектующих для базовых станций и т.д.

— Один из самых дискутируемых вопросов на ЦИПРе — что сегодня нужно рынку: конкуренция или консолидация?

— Консолидация по некоторым направлениям неизбежна. А конкуренция жизненно необходима, особенно в высокотехнологчных направлениях, новаторских разработках. И здесь речь не столько о ценах — идеи, которые возникают на уровне стартапов, очень важны. Компании, вырастающие из гаража в огромные корпорации, — это уже классика. Поэтому чем больше будет разработок, тем лучше, пусть даже аналогичных: среди них всегда может встретиться решение, уникальное по функциональности и другим характеристиками, причем представленное не крупным холдингом, а небольшим стартапом.

— Насколько востребованы меры гос­поддержки сектора, запущенные в прошлом году? Какие из них действуют сейчас? Появятся ли новые?

— В целом с начала СВО и введения санкционного давления со стороны запада ИТ-отрасль и телеком — самые защищенные с точки зрения господдержки, во многом благодаря активной позиции профильного министерства и части регионов, которые запустили собственные инициативы. Мы были среди лидеров, в регионе действуют как финансовые, так и нефинансовые меры господдержки.

Одна из уникальных и востребованных — снижение ставок по упрощенной системе налогообложения: 1% вместо 6% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы» вместо 15%.

По объемам выдачи льготной ипотеки для ИТ-специалистов мы вошли в топ-10 регио­нов-лидеров: по последним данным на май 2023 года, в регионе выдано 372 таких кредита, общая сумма одобренных займов превысила 2,7 млрд руб. Регион дополнительно компенсирует 2% от ставки, то есть с учетом федеральной льготы она снижается до 3%.

Очень популярны оказались гранты ИТ-компаниям: региональные разработчики могли получить от 1 до 20 млн руб. на проекты по 12 направлениям. На конкурс осенью прошлого года поступило 60 заявок, 12 победителей получили от 2,4 млн до 16,2 млн руб. В число лучших вошли разработки для пищевой промышленности, в области дополненной реальности, для фотовидеофиксации нарушений ПДД, для аналитики данных и аналитики коммуникаций. У многих проектов нет аналогов. Сейчас мы наблюдаем за целевым использованием, держим плотную связь с призерами.

Кроме того, у нас действует большое количество нефинансовых мер. Создан единый центр поддержки ИТ-отрасли на базе АНО «Горький Тех», который коммуницирует и с бизнесом, и госвластью. У нас есть чат-бот, в котором сведены все действующие в регионе меры. Работает ИТ-маркетплейс, который позволяет легко подобрать российский или даже нижегородский аналог ИТ-решения взамен недоступного импортного. Эта платформа особенно удобна для тех небольших компаний, у которых нет собственной ИТ-экспертизы в штате.

Новые меры мы планируем обсудить в ходе стратегических сессий, направленных на корректировку региональной стратегии развития до 2035 года. Мир изменился, с момента выхода текущей редакции стратегии прошло пять лет, и пора подвести итоги. Предполагается, что в результате вместе с экспертами отрасли мы выработаем новый актуальный пакет мер поддержки, который требуется исходя из реалий.

— Как строится работа с вузами по подготовке ИТ-кадров? Станет ли больше в 2023–2024 годах бюджетных мест на ИТ-специальности?

— Наша главная общая задача — максимально подключать к учебному процессу работодателей. Выпускник без практического опыта менее всего востребован. А для ИТ-сферы опыт особенно важен: студенту без практики сложно погрузиться в процессы и давать нужный работодателю эффект, решать сегодняшние и даже завтрашние задачи. Студенты должны работать над конкретными, реальными программными продуктами еще во время учебы, это важно и в контексте импортозамещения.

Бюджетных мест в этом году более 2,6 тыс. Самыми массовыми направлениями подготовки в сфере ИТ станут «Информационные системы и технологии» (380 мест), «Прикладная информатика» (305 мест), «Прикладная математика и информатика» (243 места). Ведущие вузы — ННГУ им. Н. И. Лобачевского (935 мест) и НГТУ им. Р. Е. Алексеева (785 мест), НИУ ВШЭ (217 мест), ННГАСУ (171 место). Я очень благодарен ректорам, которые осознают значимость проблемы, идут навстречу и сотрудничают и с нами, и с компаниями-работодателями, в том числе на их территории.

Мы постоянно работаем над увеличением количества бюджетных мест и видим понимание коллег из федеральных органов власти: там знают нашу потребность и ценят потенциал Нижегородской области. Я напомню, что правительство РФ поддержало наш проект строительства ИТ-кампуса «Неймарк», который будет рассчитан на обучение 7 тыс. студентов одномоментно. Его запуск должен заметно компенсировать нехватку специалистов. Уже сейчас к сотрудничеству с ИТ-кампусом привлекаем ведущие ИТ-компании и промышленные предприятия. Не буду забегать вперед и афишировать конкретные названия, но все крупные работодатели, делающие ставку на цифровизацию, верят в наш проект и готовы его поддерживать.

— Какова роль среднего профессионального образования в притоке ИТ-кадров?

— В ИТ, как и в любой другой отрасли, есть потребность в специалистах с высшим образованием и в выпускниках техникумов и колледжей. Персонал, занятый в производстве «железа» или, например, проведении пользовательских тестирований, очень востребован. Новый уровень подготовки студентов среднего профессионального образования, в том числе в части информтехнологий, призван обеспечить технопарк, который создается сейчас на базе «Нижполиграфа».

Важный тренд — среди абитуриентов в целом падает заинтересованность в получении высшего образования. Ребят интересует доход, а вуз — это, как правило, пять лет теории и немного практики. Поэтому студенты либо начинают совмещать учебу в вузе с работой, либо сразу намеренно сокращают образовательный маршрут и поступают в ссузы, чтобы быстрее начать полноценно работать.

— Какие ИТ-программы есть для школьников?

— Мы нацелены на раннюю проф­ориентацию детей. В регионе развита сеть «Кванториумов», работает программа летних стажировок «Код будущего» — сейчас как раз завершился набор на очередной поток. Это федеральный проект, в рамках которого ученики с 8-го по 11-й классы могут на каникулах бесплатно выучить язык программирования. Подготовка серьезная: курсы состоят из четырех модулей по 36 академических часов. По этому проекту мы уже в тройке лидеров в стране и намерены стать первыми.

Регулярно проводим «Уроки цифры», направленные на повышение цифровой грамотности. Последний такой открытый урок для десятиклас­сников прошел в рамках конференции ЦИПР. Меня очень порадовало, что ребята горели желанием участвовать в олимпиадах и хакатонах по разработке ПО, то есть уже сейчас готовы развивать отрасль.

Еще один очень важный образовательный проект не касается школьников, но направлен на поддержку людей старшего поколения. На базе многофункциональных центров в районах области мы учим работать в интернете, пользоваться госуслугами, предупреждаем о мошенничестве в интернете. Информационные технологии должны быть доступны для всех.

Беседовала Татьяна Салахетдинова