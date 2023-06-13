Бывший вице-губернатор Петербурга и основатель IT-разработчика «МойОфис» создали венчурный фонд

Основатель IT-разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов основали в России закрытый паевый инвестфонд «Стриго кэпитал» для инвестиций в IT-стартапы, рассказали «Ведомости» со ссылкой на всех участников фонда. Кроме них, в число основателей фонда входят основатели и совладельцы производителя электроники F+ tech Алексей Мельников и Владимир Корнев.

Планируется, что Дмитрий Комиссаров будет заниматься поиском проектов для вложений, Алексей Мельников — отвечать за верификацию бизнес-модели и корпоративный финансовый аудит, а Эдуард Батанов — выстраивать и курировать операционную деятельность фонда. В течение года они планируют привлечь в фонд не менее 3 млрд рублей.

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