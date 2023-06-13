Средний возраст автомобилей в России составляет почти 15 лет, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценке специалистов, по состоянию на 1 января 2023 года средний возраст легковых автомобилей составляет 14,7 года. Как отмечают аналитики, в половине федеральных округов этот показатель ниже общероссийского, а в четырех — выше.

Самые молодые автомобили в Приволжском федеральном округе (средний возраст 13,2 года), а самые старые — в Дальневосточном федеральном округе (21,4 года).

Напомним, по данным «Автостата» на 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 53,8 млн автомобилей, на легковые авто приходится более 81%. По данным ГИБДД по итогам 2022 года в органах ГИБДД было зарегистрировано 60,45 млн механических транспортных средств, из них легковых авто — 50,6 млн.

Максим Вершинин

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