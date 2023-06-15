Компания из Перми – лучший инвестиционный советник России

В 2022 год был периодом значительных перемен для российской экономики и фондового рынка. Введенные санкции затронули практически все сектора экономики, заблокирована большая часть иностранных ценных бумаг, приобретенных в российской финансовой инфраструктуре, и список ограничительных мер постоянно дополняется. В таких условиях большинство инвесторов понесли значительные убытки и сейчас с осторожностью подходят к вопросу инвестиций.

Сегодня мы поговорим с Игорем Вагизовым – директором пермской компании «Инвестлэнд». Компания является независимым инвестиционным советником и стала лучшим инвестиционным советником России в конкурсе НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового рынка) «Элита фондового рынка».

Обсудим, как получить доход в России в текущих условиях и зачем нужны инвестиционные советники.

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– Игорь, расскажите с какими проблемами чаще всего сталкиваются инвесторы?

– В последние годы многие клиенты осознали, что приобретение стандартного набора банковских инвестиционных продуктов, которые в первую очередь высокомаржинальны для банка, может привести к плачевным результатам. Банк продает то, что выгодно банку, а на стороне инвестора играет только сам клиент. И в последнее время все больше людей стали обращаться к независимым инвестиционным советникам для помощи в принятии верного решения и в выборе правильной стратегии инвестирования.

На этом этапе, являясь инвестиционным советником, мы вместе с клиентом определяем цели и задачи инвестирования, подходящие конкретному человеку, составляем для него персональный финансовый план, выбираем инфраструктуру для хранения активов, помогаем сформировать инвестиционный портфель и его ребалансировать.

– Какие услуги сейчас востребованы у клиентов?

– Кроме классического составления финансового плана и формирования портфеля с нуля, за последние два года мы наблюдаем большой спрос на проведение нами независимого аудита действующего инвестиционного портфеля со стороны состоятельных клиентов. Времена, когда на рынках была стабильность, прошли, и если раньше многие инвестиционные инструменты выглядели безрисковыми, то сейчас они стали приносить убытки инвесторам. Биржевая кома 2022 года обнажила проблемы принятия инвестиционных решений без глубокой оценки рисков. Инвесторы не всегда обладают необходимым опытом и знаниями, чтобы принимать такие решения. Наша команда предлагает провести независимую экспертизу инвестиций, проанализировать риски, уровень диверсификации и рекомендовать варианты ребалансировки и хеджирования портфеля. При этом важно отметить, что у нас нет конфликта интересов с клиентом, в отличие от банков и брокерских компаний, которые предлагают клиенту различные варианты инвестиций, опираясь больше на свою маржинальность, а не на эффективность инвестиций клиента.

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– В Перми раньше было много местных инвестиционных компаний. К сожалению, практически все ушли с рынка и прекратили существование. Как вам удалось 17 лет успешно развиваться?

– Мы ориентированы в своей работе на долгосрочные отношения с клиентом, поэтому не продаем высокомаржинальные для нас и высокорискованные для клиентов продукты и стратегии. Для нас определяющим при выборе инвестиционной стратегии является риск-профиль клиента, который полностью отражает толерантность инвестора к риску и его инвестиционные предпочтения. В первую очередь мы работаем в интересах наших клиентов. Бизнес-модель компании «Инвестлэнд» построена по принципу: мы зарабатываем, когда наш клиент получает прибыль.

Наши клиенты хранят свои активы у тех банков или брокеров, которые они сами выбрали. Таким образом, компания «Инвестлэнд» не берет в управление деньги клиентов. Мы даем инвестиционные рекомендации, которые наши клиенты реализуют на платформах наших партнеров. В результате мы не конкурируем с такими гигантами, как «Атон», «Тинькофф» или БКС, а сотрудничаем с ними. Такой формат позволяет клиентам получать альтернативные возможности в выборе инвестиционных решений. Тройственный союз «БАНК (БРОКЕР) – КЛИЕНТ – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТНИК» помогает более эффективно размещать капитал инвесторов, что особенно показательно в периоды шоков и кризисов.

Так, в феврале 2022 года мы рекомендовали нашим клиентам полностью выйти из российских акций на фоне агрессивных продаж нерезидентов, что позволило избежать убытков и купить акции качественных российских компаний по крайне привлекательным ценам осенью 2022 года. Также мы успешно воспользовались резким укрепление рубля летом 2022 года и рекомендовали существенно нарастить долю валютных инструментов, что позволило заработать как на росте курса иностранных валют к рублю, так и на восстановлении цен этих валютных инструментов. Мы ждем продолжения экстремальной турбулентности как на российском, так и на мировом финансовых рынках, что не только создает уникальные возможности для прироста капитала, но и требует от инвесторов строгого соблюдения принципов диверсификации и риск-менеджмента, что очень сложно реализовать без помощи опытного, а главное – мотивированного на результат финансового советника.

Хочу отметить, что в течение всего лета мы с командой «Инвестлэнд» проводим независимый аудит инвестиционного портфеля каждого желающего инвестора с портфелем от 20 млн рублей абсолютно бесплатно. Для этого нужно просто оставить заявку на нашем сайте.

– Что входит в аудит портфеля?

– Анализ активов в вашем портфеле, рекомендации по балансировке/ребалансировке портфеля, персональный финансовый план.

– Недавно компании «Инвестлэнд» исполнилось 17 лет. Поздравляем вас с красивой датой и желаем вам дальнейшего процветания и развития!

– Спасибо за поздравление! У нас есть большие планы и амбиции, которые мы планируем реализовать в ближайшие годы.

Investland Независимый инвестиционный советник

Внесен Центральным банком в единый реестр инвестиционных советников

http://www.investland.ru

ООО «ИК «Инвестлэнд»