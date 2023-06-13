В Петербурге закрыли подпольный интим-салон, организованный гражданином Шри-Ланки

Петербургская полиция пресекла деятельность подпольного интим-салона в Выборгском районе, сообщила пресс-служба полицейского главка. В его создании подозревают 49-летнего уроженца Шри-Ланки.

«Сначала интим-салон функционировал в многоквартирном доме в поселке Парголово Выборгского района. Однако после того, как его деятельность была ликвидирована сотрудниками полиции, злоумышленник арендовал коммерческое помещение в жилом доме по улице Ново-Александровской, куда "переехали" все участники нелегального бизнеса»,— говорится в сообщении.

После визита полиции из салона в отдел доставили восемь уроженок стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 40 лет, всем им вменили административные статьи о занятии проституцией (ст. 6.11 и 6.12 КоАП). Предполагаемый владелец салона отпущен под обязательно о явке. В его отношении возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией (с. 241 УК РФ).

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