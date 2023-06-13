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Коммерсантъ FM
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ФСБ заявила о задержании члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году

В Ставрополье задержали гражданина РФ Рустама Ярбулдыева 1977 года рождения. ФСБ называет его участником нападения на Дагестан в 1999 году в составе бандформирований Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

ФСБ утверждает, что была «сформирована неопровержимая доказательная база его участия в указанном преступлении». Господин Ярбулдыев был задержан в аэропорту Минеральных Вод.

В Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что по ходатайству следствия суд отправил мужчину под стражу. На какой срок, не уточняется, передает «Интерфакс».

В апреле сотрудники СКР совместно с ФСБ задержали жителя Карачаево-Черкесии Абдуллялима Джумагишиева, которого также обвиняют в нападении на военнослужащих в Чечне в составе банды Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года. Ему предъявили обвинение по ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в вооруженной группе) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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