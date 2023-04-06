В Карачаево-Черкесии задержан участник банды Басаева, расстрелявшей военнослужащих в 1999 году

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с ФСБ по Карачаево-Черкесии 4 апреля задержали жителя республики Абдуллялима Джумагишиева. Его обвиняют в нападении на военнослужащих в Чечне в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в октябре 1999 года.

По данным следствия, в 1998 году Абдуллялим Джумагишиев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. 4 октября 1999 года он и другие участники группировки напали на российских военнослужащих в станице Червленной Шелковского района Чечни. В результате 15 военнослужащих погибли, еще 28 получили ранения.

Абдуллялиму Джумагишиеву предъявлено обвинение по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в вооруженной группе) и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Расследование уголовного дела и поиск других участников банды продолжаются, отметили в ФСБ.

Милена Костерева