Revolut начал блокировать операции проживающих в Европе россиян

Проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам в банке Revolut (зарегистрирован в Литве). Ограничения возникли из-за ужесточения требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и из-за трудностей с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз. О проблемах со счетами Forbes рассказали четыре россиянина, которые в настоящее время проживают во Франции и Латвии. Представитель Revolut Пэдди Кроули подтвердил, что банк ужесточил формальные требования к россиянам.

Банк Revolut — один из немногих банков, которые открывают счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D сроком от 180 дней. Revolut Bank UAB лицензируется и регулируется Банком Литвы на территории Евросоюза. Штаб-квартира банка находится в Лондоне, он был основан в 2015 году.

Проживающий во Франции россиянин рассказал изданию, что за несколько недель до окончания срока действия его долгосрочной визы Revolut попросил предоставить документы, позволяющие проживать на территории Евросоюза. Документы, выданные французской префектурой по гуманитарным основаниям (Autorisation provisoire de sejour — разрешение на временное проживание), банк принимать отказался.

Служба поддержки кредитной организации потребовала предоставить либо стандартную карточку ВНЖ (Titre de sejour), либо визу D сроком на 180 дней. Пока россиянин не удовлетворит требования банка, его счет будет ограничен, входящие переводы заблокированы, использовать он может только те средства, которые находятся на карте.

Об аналогичных проблемах Forbes рассказали граждане России, проживающие в Латвии. По словам собеседников издания, Revolut за две-три недели до окончания срока действия документов прислал push-уведомления с просьбой подтвердить резидентство в Латвии либо визой, либо карточкой ВНЖ. «Ни того ни другого у меня сейчас нет. Счет блокируют, когда срок визы кончается, а ничего нового подгрузить ты им не можешь»,— рассказал один из собеседников. Банк также сохранил за ним возможность тратить те деньги, что есть на карте.

Основатель и CEO латвийской компании Brette Haus Геннадий Бакунин, который живет в Латвии уже четыре года по ВНЖ, рассказал, что ежегодно в мае ближе к окончанию вида на жительство банк Revolut запрашивал новые документы и получал подтверждение резидентства. Однако в 2023 году с документами вышла задержка. Управление по делам гражданства и миграции в Латвии не продлило ВНЖ в установленный срок. По словам господина Бакунина, никакие справки о том, что документы сейчас находятся на рассмотрении, Revolut не принимает.

Представитель кредитной организации Пэдди Кроули подтвердил Forbes ужесточение формальных требований к россиянам. Как объяснил господин Кроули, в связи с ограничениями, введенными Евросоюзом в отношении граждан России и Белоруссии, все обладатели российских и белорусских паспортов, желающие воспользоваться услугами Revolut, должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которые позволяют им оставаться в Евросоюзе более 180 дней.

Пэдди Кроули отметил, что Revolut действительно не принимает справки, подтверждающие подачу документов на продление ВНЖ или визы, в качестве обоснования для разблокировки счетов. По его словам, указанные ограничения распространяются исключительно на россиян и белорусов и действуют на всей территории присутствия банка.

В феврале 2022 года Евросоюз решил ограничить финансовые потоки из России, запретив европейским банкам принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше €100 тыс. Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Позже НРД подпал под санкции Евросоюза.