Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая под Ростовом откроют 10 июня

Госкомпания «Автодор» планирует открыть движение по Дальнему западному обходу Краснодара (ДЗОК) и по обходу Аксая в Ростовской области уже 10 июня. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Информация об обсуждении планов размещена на сайте правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Петушенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Петушенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Вячеслава Петушенко, указанные инфраструктурные объекты являются «узкими местами» на трассе М-4 «Дон», ставшей очень востребованной из-за изменения грузовых потоков в прошлом году. ДЗОК и обход Аксая будут открыты на полтора года раньше запланированного срока.

Строительство ДЗОК, имеющего протяженность 51 км, началось в 2020 году. Стоимость работ составила 41,5 млрд руб. Обход Аксая имеет протяженность 35 км. Строительство здесь началось в 2020 году. В объект было вложено 85,9 млрд руб.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону