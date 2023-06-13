ТАСС: атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернется в боевой состав в 2024 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в сентябре выйдет на ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник ТАСС, близкий к Военно-морскому флоту РФ. Ожидается его возвращение в боевой состав ВМФ к концу 2024 года.

«Адмирал Нахимов» был на ремонте с 1999 года. Реальные работы велись с 2013 года. Изначально предполагалась его передача флоту в 2022 году с испытаниями в 2021-м. Модернизация предполагает оснащение корабля новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». Ожидается, что он будет нести комплексы для крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Глава «Севмаша» Михаил Будниченко в начале года говорил, что «Адмирал Нахимов» должен выйти на испытания в 2023 году. По его словам. в течение года был проведен монтаж систем, оборудования и комплексов. В реализации проекта задействованы больше 150 поставщиков. В конце мая министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ходовые испытания намечены на конец года.

Леонид Уварчев