В Приангарье введен режим чрезвычайной ситуации из-за столкновения танкеров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области после столкновения на реке Лена двух танкеров, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В емкости, из которой в реку выливалось топливо, находилось 138 т бензина.

Столкнулись находившийся на ремонте танкер ТР-901 и перевозивший 832 т бензина танкер «Ерофей Хабаров». После столкновения экипаж судна с поврежденной емкостью оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость, а также установил вокруг судна боновое ограждение, использовалось 300 кг сорбента, сообщил губернатор.

Иркутские власти уточняют объем топлива, попавшего в реку. «Есть запас сорбента и боновых заграждений. Ситуацию осложняет тот факт, что река — судоходная»,— сообщил господин Кобзев в Telegram. Ниже по течению находятся населенные пункты. Местные власти пытаются не допустить забор воды из реки.

Столкновение произошло накануне, 12 июня. Никто не пострадал. Следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Леонид Уварчев