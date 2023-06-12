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Коммерсантъ FM
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На реке Лена после столкновения двух танкеров в воду попал бензин

После столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области произошло попадание бензина в воду. Пострадавших в результате инцидента нет. Следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку.

Столкновение произошло в районе поселка Алексеевск Киренского района сегодня, 12 июня. Одно из судов — танкер ТР-901 — находилось на ремонте в порту. Танкер ТР-900 «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина.

«В результате столкновения была повреждена цистерна с бензином, часть топлива попала в реку»,— сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Мария Федотова

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