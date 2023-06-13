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Коммерсантъ FM
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Пользователи нашли в интернете пользу

Мониторинг IT

В 2022 году интернетом пользовались 82,5% россиян в возрасте от 14 лет, при этом более половины из пользовавшихся (55,5%) извлекали из этого процесса те или иные выгоды. Такие результаты показал опрос Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Впрочем, как уточняется, речь идет не столько о материальной выгоде, сколько о преимуществах общения — о них заявили 74,5% респондентов. Это свидетельствует не только о распространенности цифровых коммуникационных практик, но и о достаточно высоком уровне соответствующих навыков пользователей (работа с электронной почтой, пользование социальными сетями, звонки через интернет).

На втором месте (после общения) в перечне выгод от использования сети — электронная коммерция (ее отметили 46% респондентов). 44% пользователей сообщили, что онлайн-сервисы помогают им экономить на покупках. Отметим, что, по данным Росстата, доля граждан, приобретающих товары онлайн, составляла в 2022 году 50,1% населения в возрасте от 15 лет.

Тройку преимуществ от использования интернета замыкают возможности для карьерного развития, на них указала почти треть опрошенных (31,8%). Относительно невысокий результат по этому показателю, видимо, обусловлен тем, что профессиональные контакты в виртуальном пространстве находят только 19% пользователей, а более высокооплачиваемую работу — всего лишь 5% респондентов.

Почти одинаковое количество респондентов — 15,5% и 15% соответственно указали на выгоды, связанные с здоровьем и финансами. Интересно, что про социальную сферу (получение консультаций или материальной помощи) упомянули лишь 8,5% респондентов. В ИСИЭЗ “Ъ” напомнили, что в услуги в этой сфере востребованы меньшинством населения. Так, выгоду от онлайн-консультаций чаще других извлекают предприниматели (например, консультации по поводу налогообложения). Материальную помощь онлайн чаще получают женщины, находящиеся в декретном отпуске.

Как ранее отмечали в ИСИЭЗ, доля россиян с базовым уровнем цифровых навыков увеличилась с 26,1% в 2020 году до 27,3% в 2022-м, с продвинутым — с 12,1% до 13,3%. Вместе с тем более 40% населения в возрасте от 15 лет по-прежнему демонстрируют низкий уровень владения цифровыми навыками.

Венера Петрова

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