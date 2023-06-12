США получили консульский доступ к арестованному в Москве продюсеру Трэвису Лику

Соединенные Штаты получили консульский доступ к американскому музыканту и продюсеру Трэвису Лику, который арестован в Москве по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Насколько я знаю, консульские работники присутствовали при предъявлении ему обвинения и действительно получили консульский доступ к нему»,— сказал господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС). Других деталей он не привел.

Арест гражданина США сегодня также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что власти ищут возможность «узнать больше о задержании Лика», работают над получением доступа к нему, а также контактируют с его семьей. Мать Трэвиса Лика 11 июня рассказала телеканалу CNN, что обеспокоена состоянием сына, а власти США в связи с его арестом с ней не связались.

10 июня Хамовнический суд Москвы отправил музыканта под стражу до 6 августа. Он обвиняется по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ст. 228.1 УК РФ). Как сообщали в суде, ранее по этому же делу арестовали его знакомую, гражданку России Валерию Гробанюк.

Трэвис Лик в прошлом был десантником ВС США. В последние годы — вокалист группы «Лови ночь». В разное время он продюсировал российские группы Louna, «Тараканы!» и «Слот». В России живет с 2014 года.

Лусине Баласян