Презумпция достоверности

Верховный суд разъяснит, как зарегистрироваться кандидатом на выборах из СИЗО, какие документы нужны, чтобы подтвердить отказ от иностранного гражданства и право незаконно снятого с выборов кандидата на возмещение вреда. Высшая судебная инстанция завершает работу над постановлением пленума, в котором даст ответы на эти и другие вопросы, возникающие при рассмотрении избирательных споров. Эксперты, впрочем, отмечают, что документ не предполагает революционных изменений, в большинстве случаев обобщая уже принятые судами решения и труднореализуемые на практике рекомендации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) подготовил разъяснения по вопросам, возникающим при рассмотрении избирательных споров. Председатель суда Вячеслав Лебедев анонсировал их еще в феврале, на совещании по итогам прошлого года. В итоге получился исчерпывающий проект документа объемом более 70 листов, с которым удалось ознакомиться “Ъ”. Отчасти он повторяет позиции, сформулированные ВС еще в 2011 году, когда тот в последний раз обращался к этой теме. Но разъяснения стали подробнее, появилось и новые положения.

Например, ВС решил уточнить, что правом на обращение в суд с иском о защите избирательных прав обладает не только избирательная комиссия (на основании принятого решения), но и ее председатель — «в силу занимаемой должности». Впрочем, вопрос пока остается дискуссионным — некоторые абзацы даются в нескольких вариантах, а в одной из предлагаемых версий текста такой пункт отсутствует. Зато в другой дополнительно уточняется, что председатель комиссии вправе представлять ее интересы в суде без соответствующей доверенности и документов, подтверждающих его статус. При этом ему не требуется высшее юридическое образование — в отличие от других членов избиркома, которые должны для такого случая иметь и доверенность, и юридическое образование.

Также пока обсуждается вопрос, следует ли считать нарушением отклонение от установленного количества строк на подписном листе. В одном из вариантов уточняется, что это само по себе не является основанием для признания недействительными всех подписей. В другом же говорится, что такое нарушение исключает прочтение листа машиночитаемым способом, нарушает равенство кандидатов и влечет выбраковку всех автографов избирателей. Нет пока у суда окончательной позиции и по вопросу о том, следует ли снимать с выборов за использование в агитационных материалах шрифтов без специальной лицензии.

Многие разъяснения связаны с последними изменениями в законодательстве. Например, в связи с появлением многодневного голосования пришлось разъяснять, что срок для обращения в суд с иском о снятии кандидата отсчитывается от первого дня голосования, а не от последнего. ВС также напоминает, что вместо арестованного кандидата документы на регистрацию может подать его адвокат, однако подпись и заявление такого гражданина должны быть заверены нотариально.

Целая глава посвящена ограничениям пассивного избирательного права — например, уточняется, что факт прекращения гражданства иностранного государства должен быть подтвержден соответствующим документом, выданным уполномоченным органом этого государства, и направлением соответствующего уведомления в МВД. Просто инициировать процедуру выхода из гражданства иностранного государства для регистрации в качестве кандидата недостаточно.

Также ВС намерен разъяснить, что под причастностью к деятельности экстремистской организации следует понимать как выражение поддержки такой деятельности высказываниями, так и другими действиями — например, предоставление денежных средств, организационно-методическая, консультативная или иная помощь, участие в отдельных мероприятиях объединения. В документе поясняется, что в суде для такого случая могут быть представлены любые доказательства: скриншот со страницы в социальной сети, запись публичного выступления в поддержку деятельности объединения, судебные акты и другие. Такие действия влекут правовые последствия, даже если они имели место до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности террористической или экстремистской организации, настаивает ВС.

В проекте постановления уточняется, что слово «нет» вместо слова «отсутствует» в разделе, посвященном зарубежной недвижимости кандидата, в его заявлении о согласии баллотироваться не препятствует регистрации, ведь оба имеют одинаковый смысл. А вот прочерк не допускается, так как запись «предполагает именно словесное выражение наличия или отсутствия такого имущества». Не должны отказывать в регистрации из-за недостоверных сведений об образовании, месте работы или занимаемой должности. А вот расхождение сведений в подписном листе с официальными справками — основание для признания подписи недействительной: в проекте постановления подчеркивается «презумпция достоверности» сведений, которые содержатся в официальных справках. Впрочем, это не исключает возможности их оспаривания, добавляет ВС.

Если отказ в регистрации кандидата или списка был впоследствии признан незаконным, речь может идти и об отмене выборов, напоминает Верховный суд. Впрочем, добавляет он, на основании критерия соразмерности суд вправе признать невозможным проведение повторных выборов в целях восстановления пассивного избирательного права. В этом случае за кандидатом может быть признано право на использование других компенсаторных механизмов, например, возмещение вреда.

Эксперты говорят, что пока такое возмещение — из области фантастики. Действующее законодательство не предусматривает соответствующей процедуры, отмечает электоральный юрист Роман Смирнов. В основном же разъяснения ВС просто обобщают уже сложившуюся практику: например, известны случаи снятия с регистрации за нарушение авторских прав, и грамотный электоральный юрист обязательно запасется договором на использование шрифтов. У председателей, по словам господина Смирнова, тоже не возникает проблем с участием в судах — «рутинизация» практики нужна, скорее, для того, чтобы суды могли принимать решения максимально быстро; это важно с учетом сокращенных сроков в избирательных процессах.

Другие юристы также не видят в проекте постановления революции. Разъяснение не облегчит процедуру регистрации для следственно арестованных: нотариусу в СИЗО попасть трудно, а руководитель учреждения, который также имеет право заверять документы, по понятным причинам не стремится помогать, отмечает, в частности, электоральный юрист Антон Рудаков.

Его коллега по избирательной юриспруденции Алексей Рыбин и вовсе считает, что ВС развивает «антикандидатский» подход, который ассоциируется с предельно критическим отношением к оппозиционным кандидатам, которые сегодня фактически лишены права на ошибку. Этот невидимый барьер трудно преодолеть даже при наличии квалифицированного юридического советника, говорит эксперт, и время для смягчения этого вектора, видимо, еще не пришло.

Анастасия Корня