Минторг США продлил экспортные ограничения для «Белавиа»

Министерство торговли США продлило отказ в экспортных привилегиях для белорусской компании «Белавиа». Решение будет действовать в течение 180 дней. В официальном журнале федерального правительства его опубликуют завтра, 13 июня.

Отказ в экспортных льготах «Белавиа» был оформлен 16 июня 2022 года сроком на 180 дней. Причиной послужила необходимость соблюдения общественных интересов для предотвращения нарушения регламента. Документ вступил в силу с момента публикации. Затем его действие было продлено 13 декабря.

Решение о продлении было принято в июне, документ вступает в силу немедленно после публикации и будет действовать в течение 180 дней.

США объяснили отзыв привилегий у «Белавиа» нарушением санкций — принадлежащие перевозчику самолеты Boeing американского производства выполняли рейсы в Россию, Турцию, Грузию и ОАЭ.

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Мария Федотова