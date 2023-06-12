НАТО слишком залетело

Многонациональные силы НАТО проводят крупнейшие по числу участвующих стран учения Air Defender 23, предполагающие развертывание военно-воздушных сил западных союзников в Европе. В проходящих под руководством Германии маневрах примут участие около 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 стран НАТО и их партнеров. Несмотря на то что по официальной версии учения носят оборонительный характер, в руководстве альянса называют Air Defender 23 проверкой готовности НАТО к прямому столкновению с Россией на европейском театре военных действий в условиях все большей непредсказуемости дальнейшего хода украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julian Stratenschulte / picture alliance / Getty Images Фото: Julian Stratenschulte / picture alliance / Getty Images

Стартовавшие 12 июня 10-дневные военно-воздушные учения НАТО Air Defender 23 будут главным образом проходить на территории Германии, соседних c ней Чехии и Нидерландов, а также граничащих с Россией балтийских государств.

Одной из первых к маневрам Air Defender 23 в понедельник подключилась Литва — 12 истребителей и два самолета снабжения НАТО приземлились на базе ВВС Шауляй. Как заявил командующий ВВС Литвы Антанас Матутис, учитывая, что на базе в Шауляе до этого уже находились восемь истребителей НАТО, это самое большое количество самолетов альянса, развернутых здесь одновременно. «Действия разворачиваются с крупных авиабаз, но при ведении войны также необходимо иметь передовые базы. Сегодня отличный пример в Шяуляе — мы видим, как очень быстро успешно перебрасывать авиацию с основных баз на передовые базы, которые находятся ближе к центру угрозы»,— заявил Антанас Матутис.

Особенностью манеров, которые были запланированы в 2018 году, то есть еще до начала специальной военной операции на Украине, станут демонстрация мощи западных союзников и отработка сценариев возможного столкновения с Россией в условиях эскалации конфликта на Украине.

В числе принимающих участие в учениях самолетов — американские многоцелевые истребители пятого поколения F-35. Как ожидается, страны альянса, в частности, будут отрабатывать сценарии отражения атак крылатых ракет и беспилотников со стороны вероятного противника. Отработка этих сценариев будет проходить с учетом статьи 5 устава НАТО о взаимных гарантиях, согласно которой нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом. При этом по числу участвующих стран (в их составе даже Япония) эти учения самые крупные в истории НАТО.

Еще одной особенностью начавшихся учений станет роль в них Германии, которая после десятилетий пацифизма становится одной из наиболее боеспособных участников альянса и уже претендует на военное лидерство в Европе.

Так, в ходе начавшихся учений ВВС Германии планируют задействовать все доступные национальные военные аэродромы, тем самым выполняя роль «стратегического центра коллективной обороны». При этом шесть тысяч военнослужащих, то есть больше половины всех участников маневров — военнослужащие бундесвера. На втором месте идут США, которые направили для участия в маневрах две тысячи военнослужащих и около 100 самолетов.

В связи с масштабом учений Air Defender 23, в ходе которых авиация НАТО совершит около 2 тыс. боевых вылетов, в руководстве альянса предупредили: столь интенсивное движение в небе над Северным и Балтийским морями может создать проблемы для гражданских самолетов.

Однако, как заверил командующий ВВС Германии Инго Герхарц, военное руководство приложит все усилия для того, чтобы избежать отмены рейсов авиакомпаний и сделать их задержки минимальными. «Если мы хотим продемонстрировать готовность защищать нашу страну и альянс, придется с этим смириться. Обеспечение безопасности имеет свою цену»,— напомнил Инго Герхарц. В свою очередь, авиакомпания Lufthansa заявила, что готовится к частичному закрытию воздушного пространства для гражданских рейсов на севере, востоке и юге страны.

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Берлине, генерал-лейтенант Герхарц призвал считать маневры Air Defender 23 полностью соответствующими их названию и не направленными против какой-то страны или стран.

«Мы оборонительный альянс. Так что эти учения имеют оборонительный характер. У нас не будут отрабатываться сценарии полетов наступательного характера»,— отметил представитель высшего военного руководства Германии.

«Мы демонстрируем, что территория стран НАТО — это красная линия, и готовы защищать каждый сантиметр нашей территории. Но при этом мы не будем осуществлять каких-либо полетов в сторону Калининграда»,— подчеркнул Инго Герхарц.

В свою очередь, как заявила посол США в Германии Эми Гутманн, хотя учения Air Defender 23 и носят чисто оборонительный характер, они также направлены на то, чтобы послать четкий сигнал тем странам, включая Россию, в которых страны—члены альянса видят угрозу своей безопасности. «Я была бы очень удивлена, если бы кто-то из мировых лидеров не обратил внимания на эту демонстрацию духа альянса и его силу, включая господина Путина. Действуя синхронно, мы умножаем нашу силу»,— отметила посол Гутманн.

Таким образом, она подтвердила, что в преддверие саммита НАТО в Вильнюсе, намеченного на 11–12 июля, сдерживание России остается приоритетной целью военного и политического планирования альянса. «Речь идет о координации не только внутри НАТО, но и с другими нашими союзниками и партнерами за пределами НАТО»,— добавил директор Национальной гвардии ВВС США, генерал-лейтенант Майкл Ло, выразив мнение о том, что выполнение традиционных обязанностей НАТО находится «на переломном этапе». «Многое изменилось в стратегическом ландшафте по всему миру, особенно здесь, в Европе. В связи с этим учения Air Defender 23 направлены на дополнение постоянного присутствия США в Европе, а также на обеспечение обучения в большем масштабе, чем то, что обычно проводилось на континенте»,— добавил директор Национальной гвардии ВВС США.

В Москве начавшиеся учения НАТО не комментировали. В Германии же в субботу и воскресенье прошли две акции протеста, в которых участвовало несколько сот человек. По мнению протестующих, собравшихся возле авиабазы Вунсторф близ Ганновера, а также в земле Бранденбург, затронутой учениями, подобные маневры способствуют эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Сергей Строкань