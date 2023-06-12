Премьер Румынии покинул пост в рамках соглашения по передаче полномочий

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ подал в отставку в рамках договоренности о распределении премьерства между основными лидерами коалиционного правительства. Отставка состоялась на фоне протестов.

Теперь пост премьера должен занять лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку. В сформированную в 2021 году коалицию помимо Национальной либеральной партии господина Чукэ входит Демократический союз венгров Румынии.

Посредником в соглашении по разделению власти выступил президент Румынии Клаус Йоханнис, премьерство поочередно распределяется между основными лидерами коалиции. Николае Чукэ должен был уйти в отставку к концу мая, чтобы освободить место господину Чолаку, однако эти планы были отложены из-за забастовок учителей. С требованием повысить зарплату на улицы также выходили работники здравоохранения и полицейские.

Учителя приостановили свою трехнедельную забастовку после того, как правительство пообещало 25-процентное повышение заработной платы и ежегодные надбавки до 2027 года.

«Я считаю этот конфликт завершенным, поэтому для меня настал момент завершить свою деятельность на посту премьер-министра Румынии»,— сказал господин Чукэ журналистам, похвалив свой кабинет за «обеспечение стабильности» (цитата по AFP).

В следующем году в Румынии пройдут президентские и местные выборы.

Мария Федотова