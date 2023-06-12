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Коммерсантъ FM
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Эрдоган совершил своей первый зарубежный визит после переизбрания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил своей первый зарубежный визит после переизбрания. Он посетил частично признанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). На совместной с президентом ТРСК Эрсином Татаром пресс-конференции господин Эрдоган пообещал, что Анкара и далее решительно отстаивать интересы как Турции, так и Турецкой Республики Северного Кипра в Восточном Средиземноморье

«Безопасность и стабильность наших братьев на Кипре также важна, как и безопасность Турции. Анкара продолжит вклад в развитие ТРСК»,— заявил турецкий президент (цитата по Anadolu).

Условием возвращения к переговорам по Кипру является признание ТРСК, отметил он. «Более полувека на Кипре были потеряны из-за максимализма и бескомпромиссной позиции греческой общины Кипра. Никто не допустит потери еще 50 лет»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что вся политика Анкары в регионе «основывается на стремлении к миру».

Господин Татар, в свою очередь, заявил, что народ турецкого Кипра во все времена солидарен с Турецкой Республикой. «Морские рубежи турецкого Кипра надежно защищены»,— сказал он, отметив поддержку со стороны президента Турции.

ТРСК занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Объявила о своей независимости от Республики Кипр в 1983 году, признана только Турцией. Официальных переговоров по кипрскому вопросу под эгидой ООН не проводилось уже почти шесть лет. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис хочет усиления роли Евросоюза в кипрском вопросе.

Мария Федотова

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