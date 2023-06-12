Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил своей первый зарубежный визит после переизбрания. Он посетил частично признанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). На совместной с президентом ТРСК Эрсином Татаром пресс-конференции господин Эрдоган пообещал, что Анкара и далее решительно отстаивать интересы как Турции, так и Турецкой Республики Северного Кипра в Восточном Средиземноморье

«Безопасность и стабильность наших братьев на Кипре также важна, как и безопасность Турции. Анкара продолжит вклад в развитие ТРСК»,— заявил турецкий президент (цитата по Anadolu).

Условием возвращения к переговорам по Кипру является признание ТРСК, отметил он. «Более полувека на Кипре были потеряны из-за максимализма и бескомпромиссной позиции греческой общины Кипра. Никто не допустит потери еще 50 лет»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что вся политика Анкары в регионе «основывается на стремлении к миру».

Господин Татар, в свою очередь, заявил, что народ турецкого Кипра во все времена солидарен с Турецкой Республикой. «Морские рубежи турецкого Кипра надежно защищены»,— сказал он, отметив поддержку со стороны президента Турции.

ТРСК занимающее северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Объявила о своей независимости от Республики Кипр в 1983 году, признана только Турцией. Официальных переговоров по кипрскому вопросу под эгидой ООН не проводилось уже почти шесть лет. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис хочет усиления роли Евросоюза в кипрском вопросе.

Мария Федотова