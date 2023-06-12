Жители Новой Каховки возвращаются в свои дома после снижения уровня воды

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что жители города, подтопленного в результате прорыва плотины Каховской ГЭС, начали возвращаться в свои дома. По его словам, воду из подвалов большинства домов в прибрежной зоне города откачали.

«В Новой Каховке, да, жители возвращаются в свои дома»,— сказал господин Леонтьев в эфире телеканала РБК (цитата по ТАСС). Он добавил, что обстановка в Новой Каховке значительно лучше, чем в населенных пунктах ниже по течению Днепра.

По данным Владимира Леонтьева, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе оказались затоплены более 700 жилых домов. «На нас ложится огромная ответственность: сделать возвращение безопасным»,— заявил мэр, добавив, что власти работают над социальными выплатами жителям города.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС 6 июня произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. На момент разрушения ГЭС вода в Новой Каховке поднималась на 12 м. 10 мая Владимир Леонтьев говорил, что местные власти планируют вернуть город к «нормальной» жизни в течение недели.

Лусине Баласян