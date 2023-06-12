США добавили в список экспортного контроля 43 компании, включая 31 из Китая

США расширили список экспортного контроля на 43 компании, включая 31 из Китая. В список попала Frontier Services Group (FSG) с филиалами в нескольких странах. Компании включены в него за подготовку китайских военных пилотов и другие виды деятельности, угрожающие нацбезопасности США, а также за нарушение прав человека, сообщает агентство Reuters.

FSG — китайская компания по обеспечению безопасности, авиации и логистики, ориентированная на Африку, основанная и возглавляемая до апреля 2021 года Эриком Принсом, бывшим главой Blackwater Worldwide.

В список включены филиалы Frontier в в Китае, Кении, Лаосе и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В него вошли подразделения TFASA в Китае, ОАЭ и Великобритании, а также подразделения AVIC в Китае и Южной Африке.

TFASA — Академия испытательных полетов Южной Африки. AVIC — китайский государственный аэрокосмический и оборонный конгломерат.

Теперь этим компаниям запрещено получать экспортные товары из США для видов деятельности, которые считаются противоречащими интересам США, включая приобретение американских товаров для военной модернизации Китая.

Мария Федотова