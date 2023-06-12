Nasdaq приобретает Adenza за рекордные для себя $10,5 млрд

Nasdaq договорилась с американской инвесткомпанией Thoma Bravo о покупке у нее разработчика банковского программного обеспечения Adenza. Покупка обойдется оператору бирж в $10,5 млрд, что станет самой дорогой покупкой в истории компании.

По условиям соглашения Thoma Bravo получит 14,9% капитала Nasdaq и станет ее крупнейшим акционером. Кроме того, у инвесткомпании появится место в совете директоров Nasdaq. Стороны надеются закрыть сделку в течение шести-девяти месяцев.

До сих пор крупнейшими приобретениями Nasdaq были OMX в 2007 году за $3,7 млрд, Verafin — в 2020 году за $2,75 млрд и International Securities Exchange за $1,1 млрд в 2016 году.

После объявления о покупке Adenza акции Nasdaq обвалились почти на 12%, отражая недовольство инвесторов размером сделки.

Кирилл Сарханянц