Пиры близнецов

На прошлой неделе из бесконечного числа мероприятий я бы выделила буквально пару самых любопытных и представительных. Это хорошо, наверное, для светской хроники, что можно выбирать события и героев — и не только тех, кого вынесло в свет телеграм-волнами. Директор МАММ Ольга Свиблова после долгих колебаний решила все-таки отметить собственное 70-летие. Близнец по гороскопу, она каждый раз пытается разделить это торжество с другими людьми. Хотя бы по зодиакальному принципу. Обычно это называется «Пир Близнецов», но в этом году решили обойтись без заголовка. Тем не менее, придя на праздник в культурный фонд «Екатерина», приглашенные поднимались по украшенной шариками лестнице. На шариках покрупнее были написаны имена других гостей-Близнецов: Дмитрия Ханкина, Владимира Смирнова, Дмитрия Викулина, Наталии Опалевой, Кристины Краснянской, Михаила Карисалова и остальных. Конечно, все хотели поднять тост за госпожу Свиблову, но поднимать предстояло руки во время благотворительного аукциона. Собственно, госпожа Свиблова едва ли сочла бы возможным праздновать, если бы не необходимость поддержать музей, который скоро откроется после ремонта. В этот начавшийся в прошлом году ремонт верят далеко не все участники культурного сообщества, но необходимость реновации подтверждается документально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Именинница заставила себя ждать. В какой-то момент гости начали шутить, что, может, она специально решила всех собрать на аукцион, а сама так и не появится. Наконец, госпожа Свиблова осветила собой собрание. Из поздравления Томаза Манашерова, который стал, по сути, ведущим вечера, собравшиеся узнали — отец юбилярши работал с Сергеем Королевым: «Отсюда, очевидно, такая невероятная энергия!» Также гости узнали, что с детства госпожа Свиблова мечтала быть «пастухом собак». «И до сих пор мечтаю»,— заключила она. Дмитрий Аксенов заметил, что бывают люди слова и люди дела, но госпожа Свиблова уникальная в совмещении этих категорий: «Когда меня для фильма о ней спросили, с кем из персонажей она у меня ассоциируется, я сперва подумал, что с Мэри Поппинс, но потом все-таки решил, что по размаху личности и умению вести за собой она, конечно, Моисей!»

Другим эффектным событием недели стало открытие летней веранды ресторана «Гвидон». Год назад оно имело все признаки групповой терапии, когда гости Ирины и Бориса Зарьковых не могли разойтись до трех утра — все говорили и говорили. В этот раз госпожа Зарькова встречала гостей одна — Борис был на видеосовещаниях с турецкими партнерами. Нынешнее лето в Бодруме обещает быть еще более горячим, чем предыдущее, когда к этому берегу так безальтернативно интенсивно приставали наши корабли, водные и воздушные. Тем временем компания в «Гвидоне» подобралась в определенном смысле необычайная. Филипп Киркоров, который уж если принимает от кого-то приглашение, обязательно приходит вовремя, в этот раз пришел не один, а с другом — прибывшим в Россию в январе этого года по итогу обмена пленными Виктором Медведчуком. После прибытия в Москву господин Медведчук дал интервью RT, в котором сказал о плане создания общественно-политического движения, объединяющего украинцев, несогласных с действиями Владимира Зеленского. С тех пор он почти не попадал в новости — и вот вышел на веранду к севиче из лосося, карпаччо из артишока. Господин Киркоров с одной стороны и Яна Рудковская с другой не давали ему скучать, но он все-таки быстро покинул вечер. Вскоре этот же стул заняла Анастасия Ивлеева.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”