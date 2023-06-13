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12 июня

Горожане и гости Петербурга отпраздновали «День России»

Массовые гуляния проходили у стадиона «Газпром Арена» и в парке 300-летия. Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб».

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«День России» в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена»

«День России» в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов во время прыжка с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» в честь «Дня России»

Блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов во время прыжка с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» в честь «Дня России»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин

«День России» в Санкт-Петербурге

«День России» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Отдыхающие в «День России» возле стадиона «Газпром Арена»

Отдыхающие в «День России» возле стадиона «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России». Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту на фестивале

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России». Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«День России» в Санкт-Петербурге

«День России» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин

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«День России» в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов во время прыжка с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» в честь «Дня России»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин

«День России» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин  /  купить фото

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Отдыхающие в «День России» возле стадиона «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России». Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«День России» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин

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