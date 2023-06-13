Массовые гуляния проходили у стадиона «Газпром Арена» и в парке 300-летия. Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «День России» в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов во время прыжка с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» в честь «Дня России» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин «День России» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин / купить фото Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Отдыхающие в «День России» возле стадиона «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России». Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту на фестивале Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков «День России» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин Следующая фотография 1 / 14 «День России» в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Блогер, мастер спорта России по фитнесу Сергей Бойцов во время прыжка с парашютом в цветах российского флага с «Лахта Центра» в честь «Дня России» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин «День России» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин / купить фото Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Отдыхающие в «День России» возле стадиона «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия Санкт-Петербурга в «День России». Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту на фестивале Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков «День России» в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Душутин