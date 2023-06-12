Часть бизнес-центра «Октябрьский» в Воронеже продают за 162 млн рублей

В Воронеже на продажу выставлены минус первый и первый этажи бизнес-центра «Октябрьский» на улице 20-летия Октября, подтвердил «Ъ-Черноземье» представитель продавца. Общая площадь объекта коммерческой недвижимости, оцененного в 162 млн руб. составляет 1 630 кв. м (99,4 тыс. руб. за кв. м).

Как сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении, актив представляет собой часть бизнес-центра, в настоящий момент используемую под заведение общественного питания. Выставленная на продажу часть здания имеет отдельную входную группу с улицы, оснащена пассажирским лифтом и двумя грузовыми подъемниками, а также оборудованием (холодильные камеры, плиты, мебель), сказано в объявлении.

Бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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