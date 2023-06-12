В Новой Москве обнаружили убитым депутата думы ХМАО Александра Колодича

В частном доме в Новой Москве обнаружили тело депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Александра Колодича, сообщил «ТАСС». По словам источника агентства в правоохранительных органах, «на теле обнаружены следы насильственной смерти».

«По подозрению в убийстве задержан рабочий, помогавший следить за участком»,— сказано в сообщении. По словам источника издания, «в доме также обнаружена жена депутата, она госпитализирована с ножевыми ранениями».

Как сообщил Telegram-канал «Столичный СК», по предварительным данным следствия, между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, во время которого тот нанес ножевые ранение мужчине. На крики в подвал пришла супруга погибшего, которой подозреваемый также нанес ножевые ранения.

«36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз в том числе судебно-медицинская»,— сказано в сообщении Telegram-канала. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

Председатель думы ХМАО-Югры Борис Хохряков и депутаты подтвердили информацию о смерти Александра Колодича.

Согласно данным сайта партии «Единая Россия», Александр Колодич был депутатом думы ХМАО-Югры седьмого созыва, а также председателем комитета округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

Полина Хабарова

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