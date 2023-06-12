Белгородский губернатор Гладков встретился с чеченским депутатом Делимхановым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что провел рабочую встречу с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым. Во встрече также участвовали представители Минобороны и руководство областной группировки Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адам Делимханов и Вячеслав Гладков

Фото: @vvgladkov Адам Делимханов и Вячеслав Гладков

Фото: @vvgladkov

«Провели совещание по текущей обстановке в регионе»,— написал господин Гладков в Telegram, приложив фото с чеченским депутатом. Каких-либо подробностей встречи губернатор не привел.

За сегодняшний день, 12 июня, белгородский губернатор дважды сообщал об обстрелах со стороны Украины. С утра под обстрел попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Днем было обстреляно село Дроновка, в обоих случаях никто не пострадал. Господин Делимханов участвует в военной операции на Украине, известно, что в 2022 году он возглавлял подразделения добровольцев от Чечни.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».