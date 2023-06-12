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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» выдвинула Михаила Котюкова на пост губернатора Красноярского края

Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло на пост губернатора Михаила Котюкова — врио главы региона. Решение было принято на форуме секретарей местных и первичных отделений красноярского регионального отделения, где кандидаты предварительного голосования на выборах губернатора Красноярского края презентовали свои программные заявления.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кандидатами стали: Михаил Котюков, начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин, глава Зеленогорска Михаил Сперанский, ректор Сибирского университета науки и технологий Эдхам Акбулатов и главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

Кандидатуру Михаила Котюкова поддержали 188 делегатов конференции из 210 присутствующих, рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального отделения партии.

Михаил Котюков был назначен врио губернатора Красноярского края в апреле 2023 года, сменив на этом посту Александра Усса, ушедшего в отставку по собственному желанию. Господин Котюков родился в Красноярске. С 2003 года он работал в администрации Красноярского края, в 2007 году занял пост заместителя губернатора, с 2012 года работал заместителем министра финансов РФ.

Оксана Павлова, Новосибирск

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