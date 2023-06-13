Из Баку сливают энергетики

Структура Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова, планирует этим летом начать в Подмосковье производство энергетических напитков Berg, выпускающихся в Азербайджане. Его партнерами в проекте стали совладельцы производителя этого продукта. Продажи энергетиков растут двузначными темпами, но инвесторам придется учитывать начинающий действовать акциз и ограниченное предложение алюминиевой банки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Созданное Эмином Агаларовым для выпуска напитков ООО «Уни Пак» в конце мая подало заявку на регистрацию товарного знака Berg, следует из данных Роспатента. Под таким брендом выпускаются энергетические напитки в Азербайджане. Представитель Эмина Агаларова сообщил “Ъ”, что партнерами бизнесмена в «Уни Пак» стали совладельцы выпускающей напитки Berg в Азербайджане Berg Energy, производство в РФ планируется запустить летом. По данным ЕГРЮЛ, по 25% «Уни Пак» в октябре 2022 года получили граждане Азербайджана Хаял Аббасзаде, Фуад Алиев и Наил Агаев.

«Уни Пак» управляет заводом «Спасо-Бородинские воды» в Подмосковье. Летом 2022 года предприятие вышло на мощность 3 млн банок в месяц и планирует увеличить показатель до 10 млн банок. На «Уни Пак» выпускаются марки Tornado Energy, Fresh Bar и «Ильинские лимонады» из портфеля Global Functional Drinks. Эмин Агаларов до мая 2023 года был первым вице-президентом Crocus Group (торговые центры Vegas, гипермаркеты «Твой дом»). Недавно он заявил, что будет самостоятельно развивать свои проекты. Crocus Group владеет отец бизнесмена Арас Агаларов.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отмечает, что местное производство позволит владельцам Berg сэкономить на логистике при выходе на рынок. По его словам, категория энергетических напитков в РФ растет и остается рентабельной, тогда как большинство брендов обычной газировки конкурируют в основном по цене. По данным NielsenIQ, с апреля 2022 года по апрель 2023 года продажи энергетических и спортивных напитков выросли год к году на 20,1% в объеме и на 31,8% в деньгах. Продажи газированных напитков за тот же период упали на 5,9% в объеме и увеличились на 10,4% в деньгах.

Директор по маркетингу AB InBev Efes (начал в мае продажи энергетика Volt) Мария Дементьева подтверждает, что энергетические и спортивные напитки остаются самым растущим сегментом среди безалкогольных категорий. По ее словам, пока рынок «не так перенасыщен игроками, как, например, пивоваренный», но количество производителей, особенно локальных, растет. Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков согласен, что при наличии спроса локализация производства в логична, учитывая в том числе хорошую сырьевую базу сахара и воды. По его словам, выход на рынок безалкогольных напитков может быть хорошей инвестицией на горизонте четырех-пяти лет, когда объем потребления преодолеет кризисный спад.

Но, предупреждает господин Новиков, быстрой прибыли игрокам ждать не стоит в первую очередь из-за начала действия с 1 июля акциза на напитки с содержанием сахара в 7 руб. на 1 л. С учетом наложения поверх НДС вклад акциза будет уже 8,4 руб. на 1 л — высокий показатель и для относительно дорогих энергетиков, добавляет эксперт. Как отмечает Антон Стельмаков, рынок сдерживает и ограниченное предложение алюминиевой банки, которое может сохраняться до запуска завода в Ульяновске мощностью 1,5 млрд банок в год, строительство которого начала американская Ball. Купившая активы Ball в РФ группа «Арнест» планирует ввести завод до конца года.

Анатолий Костырев