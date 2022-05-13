Суверенные энергетики

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На фоне военных действий на Украине и санкций не только западный бизнес покидает Россию, но и отечественный уходит из Европы. Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов может приобрести завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара», которые раньше разливались в Германии. Сокращение активности ряда иностранных игроков повышает шансы закрепиться на рынке, говорят эксперты, но потребуется расширение ассортимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмин Агаларов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Эмин Агаларов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Структуры первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова интересуются покупкой завода безалкогольных напитков в подмосковном Можайске, известного как «Спасо-Бородинские воды», рассказал источник “Ъ” в отрасли. Об интересе бизнесмена к выпуску напитков знает и другой собеседник “Ъ”. Как следует из ЕГРЮЛ, в начале мая Эмин Агаларов учредил по адресу завода «Спасо-Бородинские воды» ООО «Уни Пак», основной вид деятельности которого — производство безалкогольных напитков. Представитель Эмина Агаларова от комментариев отказался.

У Эмина Агаларова в 2019 году появился проект по производству энергетических напитков «Жара». Продукт разливался на мощностях немецкой пивоваренной компании Darguner Brauerei GmbH, а Crocus Group импортировала напитки в РФ (см. “Ъ” от 28 февраля 2019 года). На онлайн-витрине Auchan сегодня продаются напитки «Жара», выпущенные в Азербайджане, по 102,99 руб. за 449 мл без учета скидок. Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков считает, что на решение локализовать производство могли повлиять не только геополитические осложнения, но и желание сэкономить на логистике.

Завод «Спасо-Бородинские воды» входил в ГК «Бородино» Тиграна Нерсисяна, чье состояние Forbes в 2009 году оценивал в $400 млн. В 2010 году у входящего в группу Петрофф-банка была отозвана лицензия, а затем сложности начались со всем бизнесом ГК «Бородино», структуры которой вошли в банкротство. В конце 2021 года имущество завода напитков с торгов за 50,1 млн руб. выкупило ООО СТИ 2000. По словам одного из собеседников “Ъ”, новый владелец выставил актив на продажу. Гендиректор СТИ 2000 Александр Наритай подтвердил “Ъ”, что завод продается, отказавшись комментировать переговоры с возможными интересантами.

Стоимость имущественного комплекса — 500 млн руб., следует из объявления на одном из порталов по продаже бизнеса. На предприятии установлены линии по производству воды из собственной скважины, безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Мощность предприятия — 1 млн л в сутки. В состав комплекса также входят складские объекты общей площадью более 6 тыс. кв. м.

По словам Антона Стельмакова, стоимость предприятия выглядит завышенной, если учесть долгий срок простоя линий, которые фактически придется реанимировать. Как отмечает он, для эффективной загрузки площадки покупателю, скорее всего, придется расширить ассортимент напитков и линейку брендов, что, в свою очередь, потребует маркетинговых вложений. Марка «Жара» войти в число популярных в категории так и не смогла, добавляет господин Стельмаков.

По данным NielsenIQ, за период с марта 2021 по март 2022 года продажи всех безалкогольных напитков в России росли на 12,1%, энергетических и спортивных — на 30%. В марте динамика всей категории замедлилась до 5,2%, но спрос на энергетики оставался высоким, увеличившись на 22,9% год к году. Одновременно растет интерес к локальным газированным напиткам, заметили в NielsenIQ. С начала 2022 года их доля выросла с 12,7% до 15,1%, а в сегменте энергетиков — с 30,9% до 31,3%. Продажи растут за счет низкого и среднего ценовых сегментов, а доля премиальных марок сокращается.

В целом, по словам Антона Стельмакова, текущая конъюнктура рынка предполагает ротацию брендов и перераспределение долей, что повышает шансы на успех новых игроков. Так, в марте о приостановке деятельности в России на фоне военной операции на Украине объявила Coca-Cola, а PepsiCo планирует отказаться от продаж брендов Pepsi, Mirinda и 7Up (см. “Ъ” от 7 апреля), ища альтернативные варианты.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова