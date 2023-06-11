В Крыму восстановлено движение на поврежденном участке железной дороги

Повреждения на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма устранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение на нем восстановлено, причину повреждений он не указал. Оператор ж/д перевозок в Крым тем временем сообщил, что сбоя в графике движения поездов не ожидается.

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале через полтора часа после того, как объявил о сбое в движении. Ранее глава Крыма заявлял, что устранение проблем займет до четырех часов.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым «ГрандСервисЭкспресс» назвал случившееся «происшествием». Его специалисты прибыли на место. «Сбоя в графике движения поездов не прогнозируется»,— сообщили «РИА Новости» в компании.

Telegram-канал «112» сообщал, ж/д пути в Кировском районе были подорваны. Ранения от осколков получили двое рабочих, также был поврежден товарный локомотив, писал Telegram-канал.

Мария Федотова