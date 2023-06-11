Группа «Порнофильмы» объяснила отмену концерта в Бишкеке угрозами силовиков

Концерт российской рок-группы «Порнофильмы» 10 июня в Бишкеке отменили. Организаторы не смогли найти новую площадку после того, как сотрудники силовых ведомств «с угрозами пришли» в клуб, где должен был пройти концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @punkmovies Фото: @punkmovies

Изначально «Порнофильмы» сообщили об отмене концерта 7 июня. Тогда музыканты не объяснили причины и пообещали рассказать о них позже. Сегодня, 11 июня, группа опубликовала в сообщение, в котором пояснила, что это произошло из-за угроз силовиков.

«В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких-либо вариантов, мы так и не смогли ничего сделать»,— сказано в сообщении в Telegram-канале «Порнофильмов».

В группе добавили, что деньги за билеты вернутся автоматически. Музыканты также принесли извинения за отмену концерта. «Мы и сами очень ждали этого концерта и бесконечно огорчены сложившимися обстоятельствами»,— добавили они.

Концерт в Бишкеке должен был пройти вечером 10 июня в рамках концертного тура по городам Европы и Азии. Группа не раз критиковала военную операцию России на Украине.