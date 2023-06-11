В Перми открылся салон китайских автомобилей Livan

Группа «Форвард-Авто» открыла в Перми салон китайских автомобилей Livan, сообщил «Ъ-Прикамье» руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров. «Форвард-авто» недавно стала официальным дилером китайских автомобилей Livan, сообщается на сайтах Livan-motors.ru и группы компаний. Автоцентр Livan размещается по адресу ул. Героев Хасана, 105Б. Машины китайского бренда уже имеются в наличии, официальный старт продаж намечен на 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Здание автосалона «Форвард-Авто» Фото: Здание автосалона «Форвард-Авто»

Помимо Livan, «Форвард-Авто» также стал официальным дилером другого китайского бренда Jetour, ранее не представленного в Перми. По словам Рустама Бахтиярова, машины Jetour должны поступить в салон уже на следующей неделе. Центр Jetour также откроется на ул. Героев Хасана, 105Б.

Недавно стало известно, что в Пермь зайдут сразу пять новых китайских автомобильных брендов, ранее не представленных в регионе. В мае группа «Альфа-Гарант» уже открыла в краевой столице салон кроссоверов Forthing. Летом ожидается запуск еще нескольких брендов из Поднебесной — SWM, Jaecoo, Livan и Jetour. Планируется открытие салона BAIC. Все они суббренды или самостоятельные участники авторынка. Как ранее сообщали в «Форвард-Авто», группа собиралась запустить салоны Livan и Jetour – в июне и июле соответственно.