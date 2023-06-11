ФАС сообщила о незначительном снижении цен на арматуру с мая

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) зафиксировала незначительное снижение цен на арматуру у производителей и металлотрейдеров. Рост цен, наблюдаемый с января по апрель, остановился в мае.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС, ведомство напомнило крупнейшим производителям и металлотрейдерам о недопустимости необоснованного повышения стоимости арматуры. Также ФАС указала на приоритетность обеспечения внутреннего рынка.

10 марта Минстрой обратился в ФАС в связи с ростом цен на арматуру. В Минпромторге подтвердили скачок, но связали его с сезонным ростом стоимости сырья (лома), а также с тарифами на перевозки и электроэнергию. В ФАС в апреле сообщили, что изучают причины повышения цен.