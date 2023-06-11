В Добрянском округе заканчиваются места на кладбищах

На кладбище в Добрянском округе осталось всего 150 мест для погребения, этого объема хватит примерно на полгода, пишет издание «Зори Плюс». В этом году территорию кладбища в Добрянке немного расширили, однако и новые площади уже заканчиваются. Как сообщил изданию замглавы округа по ЖКХ Яков Лузянин, похожая ситуация с ресурсом кладбищ сложилась и в Полазне. То кладбище заполнено на 95%, предположительно, этого хватит до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В связи с существующей необходимостью создания новых мест погребений в Полазне и Добрянке проведены кадастровые работы по формированию земельных участков в целях размещения проектируемых кладбищ», – отметили в администрации Добрянского округа.

Предполагается, что новое полазненское кладбище разместится за деревней Ивановка, на площади 8,2 га. В Добрянке новое кладбище обустроят в микрорайоне Задобрянка, недалеко от очистных сооружений. Для создания кладбища будут проведены экологическая и санитарно-гигиеническая экспертиза, проектно-изыскательские работы, выделят средства и прочее. Сроки обустройства новых кладбищ не уточняются.

Пермь также испытывает нехватку кладбищенских мест. Как сообщал в апреле этого года начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов, на муниципальных кладбищах осталось 2,9 тыс. мест для новых захоронений, которые обеспечивают потребность города только на год. За год мэрия планирует подготовить кварталы еще на 8 тыс. мест на действующих кладбищах, а также рассматривает возможность возобновить захоронения на закрытых кладбищах и ищет площадки для нового некрополя. Большие надежды власти возлагают на завершение строительства крематория на Восточном кладбище.