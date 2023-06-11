В Крымском районе ввели режим ЧС из-за подтоплений после ливня

В Крымском районе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями, вызванные сильным дождем. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

На территории муниципалитета вода зашла в 67 дворов и 10 домов. Подтопленными оказались четыре квартиры в многоквартирном доме. К настоящему времени воду откачали.

«Эвакуация и расселение не требуются»,— говорится в сообщении.

Еще пять дворов подтопило в Темрюке и станице Голубицкой. С подтопленных территорий воду откачали. В районе Анапы подтопило пять дворов в хуторах Большой Разнокол и Малый Разнокол. В одном из домов уровень воды достиг 10-15 см. Эвакуация и расселение людей не потребовались. Воду откачали с подтопленных территорий.

Анастасия Донскова

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