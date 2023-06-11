Трамп пообещал выгнать коррумпированного Джо Байдена из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что выиграет в выборах президента США в 2024 году и выгонет из Белого дома «коррумпированного президента по имени Джо Байден». Об этом он сказал во время выступления перед членами Республиканской партии в штате Северная Каролина.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома»,— сказал Дональд Трамп (цитата по ТАСС). Он добавил, что «никогда не уступит» и «никогда не будет побежден».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ожидается, что от Республиканской партии будут баллотироваться 14 кандидатов. Ранее о своем участии в гонке объявили Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и радиоведущий Ларри Элдер. Главным претендентом на победу в праймериз республиканцев считается Дональд Трамп.

В апреле Дональду Трампу предъявили обвинения в 34 эпизодах фальсификации деловой документации первой степени. По версии прокуратуры, целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать его на выборах в 2016 году. Судебное разбирательство должно начаться в 2024 году. 9 июня Дональду Трампу также были предъявлены обвинения по 37 пунктам, среди них — незаконное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Ему грозят десятки лет тюрьмы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп собирает обвинения».

Олеся Павленко