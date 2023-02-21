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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области двое обвиняемых в подготовке диверсии получили по 3,5 года колонии

Белгородский областной суд приговорил двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов к 3,5 года колонии строгого режима. По данным ФСБ, фигуранты — Зеленин и Турьянский (имена не приводятся), задержанные в марте 2022 года. Следствие утверждает, что они планировали повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда.

По версии ФСБ, диверсия планировалась «в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины». Также мужчины якобы отправляли на сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих ВС РФ, участвующих в военной операции на Украине. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

«Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима»,— сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. Это был первый приговор по делу о диверсии, возбужденному после начала военной операции, он вступил в законную силу, отмечает агентство.

На прошлой неделе в Пензенской области были задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в диверсии. Следствие считает, что за деньги они подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне. Один из подозреваемых несовершеннолетний, именно ему, по версии следствия, и поступило предложение совершить диверсию.

Подробности — в материале «Ъ» «Диверсантов увидели на железной дороге».

Лаура Кеффер

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