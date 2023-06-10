Канада ввела санкции против Януковича и чиновников из новых регионов РФ

МИД Канады раскрыл имена лиц, которые попали под санкции, объявленные ранее сегодня, 10 июня. В санкционные списки попал бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка, а также чиновники с присоединенных к России украинских территорий.

«Сегодняшним заявлением Канада вводит санкции против лиц, причастных к краже Россией украинских культурных ценностей, чтобы противостоять усилиям Кремля по русификации украинской культуры. В список лиц, попавших под санкции, входят украинцы, которые работают в музеях и других культурных центрах, сотрудничающих с Россией»,— говорится в сообщении МИДа.

Под ограничения попали бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, министерство спорта Запорожской области, Союз добровольцев Донбасса, Херсонский, Мелитопольский и Мариупольский краеведческие музеи, а также портал NewsUa.ru.

Ранее сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна поможет в подготовке украинских пилотов истребителей, а также объявил о выделении военной помощи Киеву на 500 млн канадских долларов ($375 млн).

Анастасия Ларина