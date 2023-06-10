Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Киеве заявил, что федеральное правительство попытается конфисковать зарегистрированный в России грузовой самолет Ан-124. Также он объявил о новых персональных санкциях и финансовой поддержке Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Воздушное судно остается в Канаде после приземления в аэропорту Торонто имени Пирсона в феврале 2022 года. Джастин Трюдо заявил, что Канада попытается передать самолет Украине. Выдержку из выступления господина Трюдо приводит канадское CTV News.

Транспортный самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» был зафрахтован правительством Канады. Он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года с грузом ковид-тестов из Китая еще до авиаограничений. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вернулся в Россию.

На пресс-конференции Джастин Трюдо объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку российской военной операции. Кто именно подвергся новым санкциям, не уточняется.

Помимо этого господин Трюдо заявил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов истребителей, и объявил о выделении военной помощи Киеву на 500 млн канадских долларов ($375 млн). Предыдущий раз канадский премьер посещал Киев в мае 2022-го.

Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом сегодня, 10 июня. Он приехал в сопровождении своего заместителя — главы канадского Минфина Христи Фриланд.

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Мария Федотова