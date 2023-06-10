При обрушении трибуны цирка шапито в Ленобласти пострадали семь человек

В деревне Лесколово Всеволжского района Ленинградской области обрушилась трибуна цирка шапито «Малибу». Пострадали семь человек, пятеро из них — дети. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

«Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка шапито в Лесколово. Пятеро из них — несовершеннолетние»,— говорится в сообщении. Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Трибуна в цирке шапито рухнула в 18:35 во время представления. По словам очевидцев, под шатром цирка было более сотни посетителей.

Анастасия Ларина