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Коммерсантъ FM
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При обрушении трибуны цирка шапито в Ленобласти пострадали семь человек

В деревне Лесколово Всеволжского района Ленинградской области обрушилась трибуна цирка шапито «Малибу». Пострадали семь человек, пятеро из них — дети. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

«Сейчас в Токсовской больнице на обследовании находятся семеро пострадавших при обрушении цирка шапито в Лесколово. Пятеро из них — несовершеннолетние»,— говорится в сообщении. Пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Трибуна в цирке шапито рухнула в 18:35 во время представления. По словам очевидцев, под шатром цирка было более сотни посетителей.

Анастасия Ларина

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