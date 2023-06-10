В Башкирии потушили загоревшийся резервуар с нефтью

Резервуар с нефтью загорелся на нефтесборном пункте в Туймазинском районе Башкирии. Причина пожара неизвестна. Возгорание потушили через два часа.

Как сообщила пресс-служба МЧС России по Башкирии, горел вертикальный резервуар с нефтесодержащей жидкостью на нефтесборном пункте «Япрык». Сообщение о горении резервуара поступило в 16:25 (14:25 мск).

Открытое горение ликвидировали в 18:28 (16:28 мск). Сейчас проводится проливка, охлаждение конструкций и элементов резервуара. Пожар тушили 28 человек и 11 единиц техники. Никто не пострадал.

Как сообщили в МЧС, причина пожара устанавливается. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за попадания молнии.

Анастасия Ларина