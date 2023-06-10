На «Заводе Шпагина» открылась выставка в рамках фестиваля «Оружие Победы»

Сегодня в цехе № 5 социокультурного пространства «Завод Шпагина» состоялось открытие экспозиции в рамках патриотического фестиваля «Оружие Победы», флагманского события программы Пермь-300. На выставке представлено более 400 экспонатов. Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 130-мм М-46. Также на площадке презентована другая продукция военного и гражданского назначения, оборудование, документы, плакаты и т.д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Участие в торжественном открытии выставки принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов, член федерального оргкомитета «Пермь 300» Сергей Кущенко, продюсер фестиваля Гавриил Гордеев и другие почетные гости фестиваля.

Фестиваль «Оружие Победы» призван рассказать жителям и гостям краевой столицы о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Дмитрий Махонин отметил, что на протяжении всей своей истории Пермский край был территорией, где куется оружие побед, а столица Прикамья начиналась и развивалась как город-завод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«Благодарю наших земляков, которые сейчас трудятся на заводах, и тех, кто защищает нашу Родину в ходе СВО. Спасибо тем людям и предприятиям, которые участвовали в создании выставки «Оружие Победы». Она очень важна, особенно для младшего поколения. Экспозиция ярко подтверждает, что мы по праву гордимся своей историей, позволяет увидеть все величие нашего прошлого и настоящего. Уверен, каждый посетитель сделает для себя много открытий на выставке и по достоинству оценит наш проект!» – акцентировал Дмитрий Махонин.

Также сегодня на площадке перед Заводом Шпагина был установлен памятный знак «Пермь – город трудовой доблести». Он представляет собой образ железного знамени оборонной промышленности региона.

Выставочная экспозиция будет доступна для посещения жителям и гостям Пермского края с 11 июня по 20 октября в цехе № 5 Завода им. Шпагина. Вход на нее бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Старт фестиваля «Оружие Победы» состоялся 9 мая во время торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Механизированная колонна исторической и современной военной техники пермского производства прошла по Комсомольскому проспекту и ул. Ленина до Театра-Театра, где в течение всего дня ее могли осмотреть жители и гости города.