Замглавы госэкспертизы Росгвардии арестован по делу о мошенничестве при ремонте здания МВД в Газетном переулке

Заместитель начальника центра государственной экспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован по делу о мошенничестве. Его обвиняют в изготовлении подложной положительной экспертизы на ремонт здания МВД в Газетном переулке. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

По данным депутата, Алексея Снегирева подозревают в изготовлении подложной экспертизы. По предварительной информации, подрядчики завысили смету на ремонт здания Следственного комитета при МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы.

Следствие считает, что замглавы центра госэкспертизы Росгвардии подготовил положительное заключение на ремонт в обмен на «откат»: подрядчики перечислили 6 млн руб. структуре, где работают его родственники.

9 июня он был задержан сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, ФСБ и Росгвардии. В его кабинете и дома прошли обыски. Тем же вечером он был арестован на два месяца.

Вместе с Алексеем Снегиревым по делу проходят экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов, а также директор ООО «ЭнергоСтрой» Максим Иванов. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

О том, что здание МВД в Газетном переулке, построенное в 1930 году, ждет ремонта и реконструкции, стало известно в декабре 2021 года.

Анастасия Ларина