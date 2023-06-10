Арестован напавший на детей во французском Анси

Прокурор города Анси Лин Боне-Матис рассказала о том, как продвигается расследование нападения на детей, совершенного сирийцем-беженцем в городском парке. Главная новость — врачи сообщили, что жизнь четырех раненых детей, несмотря на полученные тяжелые травмы, вне опасности. О состоянии здоровья 78-летнего жителя города, раненного ножом нападавшего и случайной пулей полицейского, прокурор не говорила.

Нападавший — выходец из Сирии и обладатель шведских документов беженца Абдальмасих Х.— прошел 9 июня психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. Сегодня истек 48-часовой срок его задержания и сириец предстал перед судьями. Во время процесса потенциальный преступник хранил молчание. Как и ожидалось, его отправили в тюрьму дожидаться процесса в предварительном заключении.

Алексей Тарханов, Париж