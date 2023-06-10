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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Токио столкнулись два самолета, никто не пострадал

В японском аэропорту Ханэда в Токио столкнулись два самолета авиакомпаний EVA и «Тайских авиалиний». Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает телеканал NHK. По предварительным данным, пострадавших нет.

У самолета «Тайских авиалиний» в результате столкновения повреждено крыло, его обломки лежат на ВПП. Из-за ЧП полосу закрывали, некоторые внутренние и международные рейсы были задержаны на полчаса-час. В самолете EVA Air находились 207 пассажиров и членов экипажа, в самолете Thai Airways — 264 человека. Что стало причиной столкновения, пока неизвестно.

Лаура Кеффер

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